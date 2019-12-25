«Они антивандальные»: снеговики из покрышек позабавили соцсети

СЕГОДНЯ 05:27 2019-12-25T05:27:21+03:00

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Зима вдохновила новосибирцев на креатив. Все чаще жители города стали проявлять себя творчески. Во дворах можно встретить необычные горки или снежные фигуры.

Сибирячка Екатерина Пляскина возле ТЦ «Континент» на Троллейной 130 «а» заметила необычных снеговиков. Они сделаны из покрышек, выкрашенные в белый цвет. На голове у ребят добротное ведро, на шее красный шарф — видно, что лепили их не из того, что было. Стоят друзья среди молоденьких елочек. В общем, картина веселая и атмосферная — сразу поднимает настроение. Возможно, из-за того, что погода нынче в Сибири капризная, то снег, то дождь, нашлось такое оригинальное решение, снеговики из покрышек уж точно до весны простоят.

Забавные снеговики рассмешили новосибирцев.

— Снега-то нет в Новосибирске, поэтому из покрышек.

Их заметила сибирячка Екатерина Пляскина. Фото: _ekaterina.plyaskina_

— Они антивандальные, ну теперь точно не сломают.

— Там кажется рядом шиномонтажка стоит, может покрышки оттуда?

— Они такие милые!

Напомним, курсанты военного училища в Академгородке сделали целую аллею с ледяными персонажами современных мультиков и танками.

ИСТОЧНИК KP.RU