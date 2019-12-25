2019-12-25T05:27:21+03:00
Общество

«Они антивандальные»: снеговики из покрышек позабавили соцсети

Необычные персонажи стоят среди елочек на левом берегу Новосибирска
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Необычные снеговики стоят среди елочек на левом берегу. Фото: _ekaterina.plyaskina_Необычные снеговики стоят среди елочек на левом берегу. Фото: _ekaterina.plyaskina_
Изменить размер текста:

Зима вдохновила новосибирцев на креатив. Все чаще жители города стали проявлять себя творчески. Во дворах можно встретить необычные горки или снежные фигуры.

Сибирячка Екатерина Пляскина возле ТЦ «Континент» на Троллейной 130 «а» заметила необычных снеговиков. Они сделаны из покрышек, выкрашенные в белый цвет. На голове у ребят добротное ведро, на шее красный шарф — видно, что лепили их не из того, что было. Стоят друзья среди молоденьких елочек. В общем, картина веселая и атмосферная — сразу поднимает настроение. Возможно, из-за того, что погода нынче в Сибири капризная, то снег, то дождь, нашлось такое оригинальное решение, снеговики из покрышек уж точно до весны простоят.

Забавные снеговики рассмешили новосибирцев.

— Снега-то нет в Новосибирске, поэтому из покрышек.

Их заметила сибирячка Екатерина Пляскина. Фото: _ekaterina.plyaskina_

Их заметила сибирячка Екатерина Пляскина. Фото: _ekaterina.plyaskina_

— Они антивандальные, ну теперь точно не сломают.

— Там кажется рядом шиномонтажка стоит, может покрышки оттуда?

— Они такие милые!

Напомним, курсанты военного училища в Академгородке сделали целую аллею с ледяными персонажами современных мультиков и танками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они антивандальные»: снеговики из покрышек позабавили соцсети
«Жесть, уснул что ли?»: таксист разбился в страшной аварии с грузовиком
«Взяла швабру и убрала»: соцсети возмутила женщина, пожаловавшаяся на огромные сосульки
Подорожание вина, прибавка к пенсии и увеличение МРОТ: какие изменения ждут сибиряков в 2020 году
«Пушистая торопыга»: белка Соня рассмешила соцсети, едва не застряв в корзинке с орешками
Ушел из больницы: стали известны подробности исчезновения мужчины в черном пуховике
Под Новосибирском мошенники подожгли уже сгоревший автокран ради страховки в 90 миллионов
Под Новосибирском произошло массовое ДТП с фурами: погиб водитель «Тойоты»
В Новосибирске ищут пропавшего мужчину без зубов и в черном пуховике
«Он очень рад!»: мальчик без ноги научился метко стрелять из лука
В Роскомнадзоре рассказали как руководителю легально «следить» за сотрудниками
Топ-5 интересных подарков на Новый год, которые обрадуют каждого
«Тестируется ором»: в «Инстаграм» появилась маска нашумевшего "эротического" катка
«Каток замечателен»: Андрей Травников дал оценку прославившемуся на всю страну катку возле оперного
Расписание электричек Новосибирск: как будут ходить пригородные поезда в Новый год
Фотографа, сделавшего скандальные снимки «эротического» катка, хотят оштрафовать
Три новых борцовских ковра - подарок от Федерации спортивной борьбы России
«Купите себе мозги!»: резиденты Comedy Club неудачно пошутили над красавицей из Новосибирска