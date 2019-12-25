«Жесть, уснул что ли?»: таксист разбился в страшной аварии с грузовиком

СЕГОДНЯ 04:23 2019-12-25T04:23:32+03:00

В Новосибирске таксист разбился в жуткой аварии.

Водителя увезли на «скорой» в больницу, а машину не восстановить

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В Кировском районе Новосибирска в районе дома №35 по улице Петухова в среду, 25 декабря, произошло жуткое ДТП. Водитель такси догнал грузовик. В результате столкновения у легковушки полностью разбита передняя часть машины, смята крыша. Автомобиль не подлежит восстановлению. Водителя увезли в больницу. В каком он состоянии, пока не сообщают. У фуры незначительные повреждения задней части.

Фото разбитой машины опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Новосибирцы гадают, как таксист мог не заметить впереди себя грузовик на дороге.

— Жесть. Он уснул что ли?

После аварии машина восстановлению не подлежит.

— Метель, уставший, высокая скорость — вот тебе и беда.

— Фуры и грузовики зачастую без горящих задних огней ездят.

— А еще в такую погоду их зачастую снегом залепляет, потому и не видно.

— Там по фото видно, что их вообще нет. Это убийца на дороге!

Детали ДТП и причины установят инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU