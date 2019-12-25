2019-12-25T04:23:32+03:00
Происшествия

«Жесть, уснул что ли?»: таксист разбился в страшной аварии с грузовиком

Водителя увезли на «скорой» в больницу, а машину не восстановить
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске таксист разбился в жуткой аварии.В Новосибирске таксист разбился в жуткой аварии.
Изменить размер текста:

В Кировском районе Новосибирска в районе дома №35 по улице Петухова в среду, 25 декабря, произошло жуткое ДТП. Водитель такси догнал грузовик. В результате столкновения у легковушки полностью разбита передняя часть машины, смята крыша. Автомобиль не подлежит восстановлению. Водителя увезли в больницу. В каком он состоянии, пока не сообщают. У фуры незначительные повреждения задней части.

Фото разбитой машины опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Новосибирцы гадают, как таксист мог не заметить впереди себя грузовик на дороге.

— Жесть. Он уснул что ли?

После аварии машина восстановлению не подлежит.

После аварии машина восстановлению не подлежит.

— Метель, уставший, высокая скорость — вот тебе и беда.

— Фуры и грузовики зачастую без горящих задних огней ездят.

— А еще в такую погоду их зачастую снегом залепляет, потому и не видно.

— Там по фото видно, что их вообще нет. Это убийца на дороге!

Детали ДТП и причины установят инспекторы ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они антивандальные»: снеговики из покрышек позабавили соцсети
«Жесть, уснул что ли?»: таксист разбился в страшной аварии с грузовиком
«Взяла швабру и убрала»: соцсети возмутила женщина, пожаловавшаяся на огромные сосульки
Подорожание вина, прибавка к пенсии и увеличение МРОТ: какие изменения ждут сибиряков в 2020 году
«Пушистая торопыга»: белка Соня рассмешила соцсети, едва не застряв в корзинке с орешками
Ушел из больницы: стали известны подробности исчезновения мужчины в черном пуховике
Под Новосибирском мошенники подожгли уже сгоревший автокран ради страховки в 90 миллионов
Под Новосибирском произошло массовое ДТП с фурами: погиб водитель «Тойоты»
В Новосибирске ищут пропавшего мужчину без зубов и в черном пуховике
«Он очень рад!»: мальчик без ноги научился метко стрелять из лука
В Роскомнадзоре рассказали как руководителю легально «следить» за сотрудниками
Топ-5 интересных подарков на Новый год, которые обрадуют каждого
«Тестируется ором»: в «Инстаграм» появилась маска нашумевшего "эротического" катка
«Каток замечателен»: Андрей Травников дал оценку прославившемуся на всю страну катку возле оперного
Расписание электричек Новосибирск: как будут ходить пригородные поезда в Новый год
Фотографа, сделавшего скандальные снимки «эротического» катка, хотят оштрафовать
Три новых борцовских ковра - подарок от Федерации спортивной борьбы России
«Купите себе мозги!»: резиденты Comedy Club неудачно пошутили над красавицей из Новосибирска