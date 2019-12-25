2019-12-25T03:01:40+03:00
Общество

«Взяла швабру и убрала»: соцсети возмутила женщина, пожаловавшаяся на огромные сосульки

Глыба льда висит прямо над окном и угрожает вот-вот упасть
Ульяна ДЖАНКОВА
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Огромная сосулька свисает прямо перед окном сибирячки. Фото: «Инцидент Новосибирск»Огромная сосулька свисает прямо перед окном сибирячки. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В Новосибирске женщина попросила помощи в соцсети. Говорит, над ее окном висит огромная глыба льда. С каждым днем она становится больше, но просьбу ее убрать, сотрудники УК проигнорировали. Сибирячка живет в доме №5 по улице Кошурникова. В подтверждение своих слов женщина сфотографировала свисающий с крыши лед.

— Вот такие сосульки висят над домом. Ограждений у подъездов нет, — написала женщина в группе «Инцидент Новосибирск». — В управляющей компании сказали, что заявку приняли, но никаких действий не последовало.

В ответ новосибирцы возмутились, что женщина пожаловалась в соцсети, по их мнению, от сосульки легко можно избавиться.

— Взяла швабру и сбила, — посоветовали люди.

Женщине предложили выглянуть в окошко и сбить самой глыбу льда. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Женщине предложили выглянуть в окошко и сбить самой глыбу льда. Фото: «Инцидент Новосибирск»

— А если кому-нибудь на голову упадет, когда сам будешь сбивать сосульки, кто виноват будет? — предостерегли новосибирцы. — А еще сосулька, сбитая на 5 этаже, может разбить стекла на 1-3 этажах.

Но люди не унимались.

— Я сам могу сбить, если вижу, что мне и другим угрожает. И снег чищу у подъезда, когда есть желание и время. Я не нытик!

— Чего ждать кого-то? Надо сбивать, пока они маленькие, а то вырастет больше 50 килограммов. Так и стекло может разбить, пока будешь обзванивать все ЖЭКи и УК. Головой надо работать, а не постить фото в соцсетях.

— Это больная тема всего города ,а эти сосульки могут вырасти буквально за ночь, а на другой день уже в три раза больше стать. Тут медлить нельзя, иначе большую сосульку сбивать опасно для этажей, что внизу.

Но вскоре на защиту сибирячки встали другие жильцы, которые часто сталкиваются с тем, что над их окнами растут огромные сосульки.

— А вы попробуйте сбить, машины постоянно под окнами. Я живу на 9 этаже, с такой погодой, через день надо сбивать. Все тает. Утром уходишь на работу, машины стоят, вечером приходишь с работы — уже стоят. Хотя висит табличка: машины не ставить, сосульки. Два дня отдыхала, сегодня только подловила, уехали. Так я весь день выглядывала. Оно мне надо! Козырек не мой, а общее имущество. Почему я одна должна носиться. И шваброй там не отделаешься, сегодня пришлось молотком отбивать, так долбила эти глыбы, что у молотка отвалился молот и полетел с 9 этажа! Надо отбить, еще и выглядывать ежесекундно, чтобы не прибить кого-нибудь.

— Да мы тоже звонили и просили убрать сосульки, но в ответ получили, сбиваем сосульки один раз в зиму в конце января придем и уберем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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