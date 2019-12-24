Подорожание вина, прибавка к пенсии и увеличение МРОТ: какие изменения ждут сибиряков в 2020 году

СЕГОДНЯ 22:07 2019-12-24T22:12:54+03:00

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В преддверии новогодних праздников у многих людей возникает желание вспомнить самые приятные моменты, которые произошли с ними в уходящем году. Однако, полезно также подумать над тем, что и в новом, 2020-м, россиян, и в частности сибиряков, тоже ожидает масса событий и сюрпризов: как приятных, так и не очень. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

К примеру, одним из финансовых сюрпризов для россиян станет повышение акцизов на вино, что приведет к увеличению стоимости алкоголя в целом. Теперь данная сумма будет составлять 31 рубль за литр. А акциз на шампанское будет равняться 40 рублям. И в следующие ближайшие годы эта сумма станет больше еще на несколько рублей. Кроме этого, согласно новому закону будет установлен акциз на виноматериалы, до этого не облагаемые налогом (исключение — для основы, используемой для производства дистиллятoв). С 2020-го акциз составит 31 рубль, в 2021-2022 годах — 31 и 32 рубля соответственно. Помимо этого, вырастут минимальные розничные цены на коньяк, водку и ликероводочные изделия. МРЦ на водку увеличится на 7% — до 230 рублей за пол-литра, на коньяк — на 11,6%, до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, на бренди — на 2,6%, до 315 рублей.

Кроме алкоголя, в стране подорожают и автомобили. Поскольку ставки утилизационного сбора на транспортные средства и прицепы повысятся с 1 января, ожидается что рост составит 46,1% для машин с объемом двигателя до 1 литра и 145% — для ТС с двигателем от 3,5 литра. Самый массовый сегмент в РФ — 1-2-литровые авто — ожидает повышение утильсбора на 112,4%, а ставка для транспорта массой 12-20 тонн поднимется на 18,6%. При этом в отношении машин, ввозимых для личного пользования, ставки не изменятся.

А вот порадовать россиян в наступающем году сможет повышение МРОТ. С 1 января минимальный размер оплаты труда будет повышен до 12 130 рублей с прежних 11 280. Рост составит 850 рублей. Согласно экспертным ожиданиям, это будет способствовать обеспечению повышения зарплаты 3,2 млн работников в стране, половина из которых заняты в муниципальных и госучреждениях

Кроме того, в 2020 году от НДФЛ будет освобождена, выплачиваемая организациями (вузами), связанными с образовательной деятельностью по основным профессиональным программам, а также студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам (стажерам). Максимальный размер денежной суммы, попадающей под действие льгот составляет 4 тысячи рублей.

Положительные изменения в финансовой стороне коснутся и семей с детьми. Теперь ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, рожденного после 1 января 2018-го, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума в регионе, будут предоставляться семье до того момента, пока ребенку не исполнится три года. Однако родители будут должны ежегодно подтверждать доход семьи. Также с 1 января при наступлении страхового случая изменится расчетный период при исчислении пособий по беременности и родам. Теперь будут учитываться предельные базы для начисления страховых взносов. В связи с этим станет выше максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за день (до 2301,36 рубля). По беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020-го максимальный размер пособия составит 322 тысячи 190,4 рубля, а ежемесячного пособия по уходу за ребенком за календарный период — 27 тысяч 984,53 рубля.

Возрастут также и страховые выплаты неработающих пенсионеров — они станут выше на 6,6%. Ежемесячные выплаты увеличатся на 1 тысячу рублей, а средний размер страховой пенсии для неработающих будет равен 16,4 тысячи рублей.

У участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих две пенсии и повышенные соцвыплаты, средний доход вырастет до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU