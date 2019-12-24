«Пушистая торопыга»: белка Соня рассмешила соцсети, едва не застряв в корзинке с орешками

СЕГОДНЯ 19:01 2019-12-24T19:01:54+03:00

Белочка так хотела поскорее съесть все свои орешки, что даже едва не застряла головой в корзинке. Фото: Кадр из видео

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Белка Соня — питомица сибирячки Елены Ермаковой — уже давно стала звездой соцсетей. Ее хозяйка регулярно выкладывает в Instagram забавные фото и видео со своей питомицей. За повседневными заботами пушистой красавицы обожают наблюдать ее подписчики. К примеру, ролик, опубликованный Еленой, за несколько часов успел собрать 2,3 тысячи просмотров. На нем фотогеничная белочка с аппетитом грызет орешки, а ее хозяйка объясняет, что на самом деле, заставить Соню позировать — задача непростая.

— Если вы думаете, что сфотографировать Соньку легко, то вы очень ошибаетесь. Легче всего поймать в кадр эту милую мордашку, когда она бегает или ест, — пишет Елена Ермакова. — Поэтому так часто в профиле появляются фото, на которых Соня занята своим обедом. Ведь только в эти моменты она сидит на одном месте.

В комментариях под постом многие сибиряки не могли не умилиться белочке, которая так хотела поскорее съесть все свои орешки, что даже едва не застряла головой в корзинке, где они лежали. А некоторые люди отметили, что пушистая красавица — действительно очень неугомонный зверек:

— Надо же, какая шустрая. Корзинку на шею и вперед!

— Да, белочек правда сложно снимать. Они как пульки быстрые.

— Пушистая торопыга! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751533" frameborder="0"></iframe> Белка Соня рассмешила соцсети, едва не застряв в корзинке с орешками.

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ИСТОЧНИК KP.RU