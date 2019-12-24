2019-12-24T17:21:54+03:00
Общество

Ушел из больницы: стали известны подробности исчезновения мужчины в черном пуховике

О местонахождении мужчины ничего не известно почти месяц
Алена КУЛЕШОВА
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Пропавшему сибиряку может в любой момент неожиданно потребоваться медицинская помощь. Фото: "Лиза Алерт"Пропавшему сибиряку может в любой момент неожиданно потребоваться медицинская помощь. Фото: "Лиза Алерт"
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Стали известны подробности исчезновения Корченица Алексея Владимировича. О том, где находится 36-летний мужчина ничего не известно с 1 декабря.

— Его госпитализировали по скорой в больницу 30 ноября. Оттуда он и ушел ночью: куда — неизвестно, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт». — Заявка поступила к нам несколько дней назад. Мы уже исследовали реабилитационные центры, больницы и распространили ориентировку в сети.

Известно также, что мужчина страдает определенным заболеванием, сопровождающимся периодическими приступами. Поэтому, пропавшему сибиряку может в любой момент неожиданно потребоваться медицинская помощь.

Напомним, предположительно, Алексей Владимирович может находиться в разных районах города. На момент своего исчезновения он был одет в черный пуховик, темно-синие спортивные штаны и темную шапку. Кроме того, у мужчины нет зубов на нижней челюсти. Если вам известно что-нибудь о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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