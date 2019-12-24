В Новосибирске ищут пропавшего мужчину без зубов и в черном пуховике

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-24T13:47:52+03:00

О его местонахождении ничего не известно с 1 декабря

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Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске 36-летнего Корченица Алексея Владимировича. Мужчина пропал еще в начале месяца — о его местонахождении ничего не известно с 1 декабря.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черный пуховик, темно-синие спортивные штаны и темную шапку. На ногах у мужчины были темные кроссовки. Из особых примет можно отметить отсутствие у пропавшего зубов на нижней челюсти.

Поисковики также отмечают, что Алексей нуждается в медицинской помощи, а также может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Владимирович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU