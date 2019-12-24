2019-12-24T13:47:52+03:00
Общество

В Новосибирске ищут пропавшего мужчину без зубов и в черном пуховике

О его местонахождении ничего не известно с 1 декабря
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске 36-летнего Корченица Алексея. Фото: "Лиза Алерт"Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске 36-летнего Корченица Алексея. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры ищут пропавшего в Новосибирске 36-летнего Корченица Алексея Владимировича. Мужчина пропал еще в начале месяца — о его местонахождении ничего не известно с 1 декабря.

— Приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черный пуховик, темно-синие спортивные штаны и темную шапку. На ногах у мужчины были темные кроссовки. Из особых примет можно отметить отсутствие у пропавшего зубов на нижней челюсти.

Поисковики также отмечают, что Алексей нуждается в медицинской помощи, а также может находиться в разных районах города.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей Владимирович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске ищут пропавшего мужчину без зубов и в черном пуховике
«Он очень рад!»: мальчик без ноги научился метко стрелять из лука
В Роскомнадзоре рассказали как руководителю легально «следить» за сотрудниками
Топ-5 интересных подарков на Новый год, которые обрадуют каждого
«Тестируется ором»: в «Инстаграм» появилась маска нашумевшего "эротического" катка
«Каток замечателен»: Андрей Травников дал оценку прославившемуся на всю страну катку возле оперного
Расписание электричек Новосибирск: как будут ходить пригородные поезда в Новый год
Фотографа, сделавшего скандальные снимки «эротического» катка, хотят оштрафовать
Три новых борцовских ковра - подарок от Федерации спортивной борьбы России
«Купите себе мозги!»: резиденты Comedy Club неудачно пошутили над красавицей из Новосибирска