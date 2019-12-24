«Он очень рад!»: мальчик без ноги научился метко стрелять из лука

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-24T12:44:46+03:00

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Неожиданное продолжение получил скандал с воротами из канализационных труб. Напомним, сибиряков возмутили футбольные ворота, сделанные из полипропилена для детей деревни Оравка в Чановском районе. На это творчество из пластика потратили деньги президентского гранта. Местные активисты утверждали, что хотели сэкономить. Сумма гранта была всего 10 тысяч, столько же стоят футбольные ворота, а они думали еще приобрести спортинвентарь, поэтому нашли такое нестандартное решение.

Другие общественники в свою очередь заявили, что ворота из канализационных труб не уместны для детских игр, плохие ассоциации. И объявили сбор средств на нормальные ворота. Вот только желающих скинуться оказалось совсем немного: все готовятся к праздникам, лишних денег нет. По словам общественника Армена Аракелова, собрали всего 1400 рублей. Тогда ему и еще одной активистке Екатерине Карышевой пришла идея добавить свои деньги и купить новогодний подарок Кириллу Глушанину.

Мальчишка, не смотря на свои 13 лет, парень в деревне известный. Он победил смертельную болезнь — рак. Маленький сибиряк прошел 19 курсов химиотерапии и полностью лишился ноги. Но не отчаялся. Несмотря на последствия болезни, Кирилл активно занимается спортом. Мальчик взял две медали всемирных соревнованиях среди детей, победивших рак: «золото» по легкой атлетике и «серебро» — по футболу. И все это на одной ноге.

Первую тренировку ему провел общественник Армен Аракелов.

В преддверии Нового года общественники Армен Аракелов и Екатерина Карышева решили порадовать сильного мальчишку.

— Изначально у нас была идея собрать средства на футбольные ворота. Сбор объявили, но мало кто откликнулся: все готовятся к Новому году. Поэтому к небольшой сумме, что мы собрали, мы добавили свои деньги и решили сделать подарок Кириллу Глушанину. Мы нашли контакты мамы, поговорили с самим парнем. Он очень приятный позитивный молодой человек. Он увлекается всем чем можно, особенно любит спорт. Нам пришла идея подарить ему спортивный лук со стрелами. Мы подобрали спортивное снаряжение под его параметры, — поделилась с КП-Новосибирск Екатерина Карышева.

Получив подарок, Кирилл обрадовался и предложил сразу пойти пострелять. Первую тренировку ему провел Армен Аракелов. Мужчина сам увлекается стрельбой из лука.

— Улыбчивый и смышленый, будь счастлив, парень, пусть сложится твоя судьба! Спасибо всем откликнувшимся, горящие глаза Кирилла показали нам, что все мы сделали так, как нужно. Надеемся, что наш приезд вдохновит Кирилла на новые победы, — пожелал мальчику Армен Аракелов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751446" frameborder="0"></iframe> Общественники подарили мальчику без ноги лук со стрелами.

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Однако одни из местных общественников утверждают, что построить ворота именно из труб — полностью инициатива местных жителей. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU