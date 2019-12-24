В Роскомнадзоре рассказали как руководителю легально «следить» за сотрудниками

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-24T12:32:54+03:00

В Роскомнадзоре рассказали о том, могут ли руководители устанавливать в офисе камеры видеонаблюдении и «прослушку». Фото: Сергей Булкин

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В Роскомнадзоре рассказали о том, могут ли руководители устанавливать в офисе камеры видеонаблюдения и «прослушку», и является ли это нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщают в ведомстве, в соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель имеет право устанавливать особые условия труда. Однако наниматель в соответствии со статьей 8, он должен установить порядок обработки персональных данных с помощью нормативно правовых актов. В них же будет необходимо указать права и обязанности работников в данной области. Также, с этими документами работодатель обязан ознакомить работников под роспись.

— Обработка персональных данных работников, в том числе фото-, видео- и аудиозапись, при условии уведомления работников об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, в соответствии со ст. 74 ТК РФ, не будет противоречить требованиям законодательства РФе, если при этом работники под роспись будут ознакомлены с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки их персональных данных, согласно п. 8 ст. 86 ТК РФ, а также соблюдения условий по оформлению письменной формы согласия, — пояснили изданию NEWS.ru в Роскомнадзоре.

Но, кроме всего прочего, руководитель может обрабатывать персональные данные своих сотрудников и без их письменного согласия: в тех случаях, когда это нужно для выполнения возложенных законодательством РФ на оператора функций, полномочий и обязанностей. Также обработка работодателем персональных данных подчиненных законна, если она нужна для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц, либо «для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных».

Если работник вдруг начнет подозревать своего начальника в подобной «слежке» или обработке его персональных данных, то он может обратиться в Роскомнадзор с претензией, предоставив при этом доказательства возмутивших его событий.

ИСТОЧНИК KP.RU