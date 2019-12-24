Топ-5 интересных подарков на Новый год, которые обрадуют каждого

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-24T12:18:54+03:00

МТС Банк проанализировал предпочтения жителей Новосибирской области за 2018 и 2019 год и составил список самых привлекательных подарков для новосибирцев

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Новый год в России не только один из самых любимых праздников, но и один из самых хлопотных: надо не забыть поздравить родных, друзей, коллег - список зачастую доходит до нескольких десятков человек. Аналитики МТС Банка выделили пять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами в году.

Что может лежать под елкой новосибирца: топ-5 подарков*

• Смартфон - вероятность 41%**. В последний месяц года россияне чаще всего покупают смартфоны, гаджеты и аксессуары к ним.

• Одежда - 22%. В России принято встречать Новый год в чем-то новом, а если не знаешь, что подарить, - всегда на помощь придет сертификат магазина одежды или косметики.

• Косметика - 17%.

• Игрушка - 14%. Если взрослого можно поздравить символической бутылкой игристого или коробкой конфет, то ребенка без подарка оставить нельзя!

• Книга - 6%. Мы живем в цифровую эру, когда широко распространены электронные книги, но бумажные издания по-прежнему являются одним из самых популярных подарков на Новый год.

Самый бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки игрушек - 51%, смартфонов - 35% и косметики - 27%. Игрушка - универсальный подарок, который подойдет не только ребенку, но и взрослому: это может быть и елочное украшение, и символ наступающего года по восточному гороскопу.

Женщины и мужчины на покупку подарков в предновогодний период тратят примерно одинаково. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 54% приходится на женщин.

В декабре жители Новосибирской области совершают самое большое в году количество пожертвований. По отношению к другим месяцам года их количество увеличивается на 52%. Этому способствуют Всемирный день благотворительности − Щедрый Вторник, большие и светлые праздники Новый год и Рождество.

Во время новогодних каникул новосибирцы активно ходят в кино - январь здесь самый посещаемый месяц в году. Количество транзакций в кинотеатрах увеличилось на 48% по отношению к другим месяцам.

Впрочем, Новосибирская область недалеко ушла от общероссийской статистики, которую можно наблюдать на инфографике.

СПРАВКА КП

*По абсолютному количеству совершенных транзакций.

**За 100% принято количество совершенных транзакций по пяти рассматриваемым категориям.