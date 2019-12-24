Расписание электричек Новосибирск: как будут ходить пригородные поезда в Новый год

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-24T11:37:51+03:00

Восемь дней электрички пойдут по расписанию выходного дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание электричек в Новосибирск с 1 января по 8 января изменится, оно будет соответствовать выходному дню

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Пригородная электричка остается самым удобным транспортом для сотен тысяч новосибирцев — многие живут в за городом, потому запрос "Расписание электричек Новосибирск" - актуален, особенно людей волнует, как изменится расписание на праздники. Компания «Экспресс-пригород» традиционно изменит расписание пригородных поездов на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. Как успеть на электричку в Новый год — в материале КП-Новосибирск.

Как изменится расписание электричек?

Традиционно в первые восемь дней Нового года электропоезда будут следовать по графику выходного дня. Это означает более 6 дополнительных маршрутов на нескольких направлениях.

Какие поезда отменят?

В связи со снижением пассажиропотока в утреннее время 1 января 2020 года отменяется

Утром 1 января отменяется электропоезд №6520 «Жеребцово — Новосибирск-Главный» из-за снижения пассажиропотока. Поезд должен был отправиться со станции Жеребцово в 5:33, но пассажирам придется ждать следующую электричку.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

Проезд подорожает с 1 января.

Власти Новосибирской области утвердили минимальное повышение стоимости проезда на 2 рубля с 1 января 2020 года.

• Стоимость проезда в первой зоне (до 5 км от Новосибирска) подорожает и составит 24 рубля

• Стоимость проезда в пределах от двух до пяти зон (от 6 до 45 км) не повышается.

• Стоимость проезда в шестой зоне (от 46 до 55 километров) подорожает до 73 рублей;

• Стоимость проезда в седьмой зоне (56-65 км) — подорожает до 83 рублей. В остальных зонах проезд подорожает в среднем на 5-7 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU