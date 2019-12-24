Три новых борцовских ковра - подарок от Федерации спортивной борьбы России

СЕГОДНЯ 09:50 2019-12-24T09:50:04+03:00

В Новосибирске продолжается подготовка к чемпионату России по греко-римской борьбе

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Соревнования пройдут с 16 по 19 января на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», в них примут участие более 300 атлетов. Главным судьей чемпионата России - 2020 станет рефери олимпийской категории Сергей Коваленко. Интересная деталь: в нынешнем олимпийском цикле специалист из Санкт-Петербурга является бессменным руководителем судейского корпуса чемпионата страны.

Организаторами соревнований являются правительство Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, Федерация спортивной борьбы России и Федерация спортивной борьбы Новосибирской области, генеральным партнером национального первенства стала «Производственная фармацевтическая компания Обновление», а основным медиапартнером - Новосибирский филиал ИД «Комсомольская правда».

Вход на соревнования - свободный.

В наш город уже доставлены три соревновательных ковра - это подарок принимающей стороне от Федерации спортивной борьбы России.

Борцы Новосибирской области - сильнейшие в регионе, традиционно наши атлеты занимают первое командное место на чемпионатах Сибирского федерального округа.

На прошлой неделе в Приэльбрусье на базе «Озон» завершился учебно-тренировочный сбор национальной команды, в котором участвовали двое новосибирцев - двукратный серебряный призер чемпионата России в весе до 55 кг Виктор Ведерников (клуб «Первомаец») и капитан национальной команды, двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов. По решению тренерского совета Власов освобожден от участия в чемпионате России - наш титулованный земляк выступит на международном турнире во Франции. А вот Виктора Ведерникова мы увидим на ковре чемпионата страны. Специалисты и болельщики ожидают продолжение противостояния Ведерникова с двукратным чемпионом России Виталием Кабалоевым.

Итоговый учебно-тренировочный сбор команды Новосибирской области начнется 4 января 2020 года. Из дебютантов соревнований в возрастной группе «синьоры» (взрослые) отметим воспитанника клуба «Первомаец», чемпиона мира среди юниоров 2019 года Сергея Степанова. В планах тренерского штаба заявить Степанова в весовую категорию до 77 кг.