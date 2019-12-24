2019-12-24T11:59:27+03:00
Общество

«Тестируется ором»: в «Инстаграм» появилась маска нашумевшего "эротического" катка

Некоторые сибиряки уже успели ее протестировать
Анна ПАШАГИНА
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Благодаря этой маске можно быть во главе катка. Фото: instagram.comБлагодаря этой маске можно быть во главе катка. Фото: instagram.com
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Новосибирский каток в центре города наделал много шума. О нем уже высказались как представители власти, так и популярные блогеры у себя на страницах. Теперь популярность катка непристойной формы вышла на новый уровень — с ним появилась маска в «Инстаграме».

- Придумали новую маску сибиряки. Попробуй себя в роли катка. Теперь 2020 НСК запомнится многим, наверняка, — пишут создатели у себя на странице. — Маска тестируется ором. Почувствуй себя амбассадором.

Как это выглядит: в той части, где каток сужается и смотрит на главную елку, сделано отверстие для лица. Вы можете сделать селфи или же сфотографировать туда лицо своего друга. Так сказать, вы будете «головой» популярной композиции в центре Новосибирска.

Некоторые новосибирцы уже выложили в своих социальных сетях фотографии с новой маской. Развлечение только начинает набирать популярность среди сибиряков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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