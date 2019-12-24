«Тестируется ором»: в «Инстаграм» появилась маска нашумевшего "эротического" катка

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-24T11:59:27+03:00

Благодаря этой маске можно быть во главе катка. Фото: instagram.com

Изменить размер текста: A A

Новосибирский каток в центре города наделал много шума. О нем уже высказались как представители власти, так и популярные блогеры у себя на страницах. Теперь популярность катка непристойной формы вышла на новый уровень — с ним появилась маска в «Инстаграме».

- Придумали новую маску сибиряки. Попробуй себя в роли катка. Теперь 2020 НСК запомнится многим, наверняка, — пишут создатели у себя на странице. — Маска тестируется ором. Почувствуй себя амбассадором.

Как это выглядит: в той части, где каток сужается и смотрит на главную елку, сделано отверстие для лица. Вы можете сделать селфи или же сфотографировать туда лицо своего друга. Так сказать, вы будете «головой» популярной композиции в центре Новосибирска.

Некоторые новосибирцы уже выложили в своих социальных сетях фотографии с новой маской. Развлечение только начинает набирать популярность среди сибиряков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Достоинство Новосибирска: фотография главного катка вызвала у горожан неприличные ассоциации

Сибиряки спорят в социальных сетях на что он похож (подробности)

«Это сила Сибири»: Юрий Дудь оценил новосибирский каток перед оперным театром

За час данная публикация уже успела собрать более 100 тысяч просмотров (подробности)

«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы

Ироничный комментарий в соцсетях оставила вице-мэр Анна Терешкова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU