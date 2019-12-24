«Купите себе мозги!»: резиденты Comedy Club неудачно пошутили над красавицей из Новосибирска
Сибирячка Елизавета Знагован стала героиней популярного шоу «Comedy Club». Месяц назад девушка выиграла международный конкурс «Мисс офис — 2019». На шоу Елизавета приехала с короной и двумя своими подругами.
Увидев в зале красавицу, Паша Воля и Гарик Харламов решили отпустить в ее сторону пару шуток. Однако, не все были удачными. Сначала юмористы попросили девушку примерить корону.
— Если нашу передачу сейчас смотрит Киркоров, то наверняка думает: «Вот бы мне такую», — прокомментировал Паша Воля.
Далее резиденты поинтересовались, какие интеллектуальные вопросы были на конкурсе.
— Ты поедешь с нами? — предположил Паша Воля.
— Как отключается парилка? — пошутил Гарик Харламов.
На что сибирячка ответила, что уже не помнит, какие именно были вопросы. После чего ведущие переключились на подружек красавицы. Девушки, кстати, никогда не участвовали в конкурсах красоты. После резиденты вновь вернулись к Елизавете, поинтересовавшись, куда девушка потратит выигрыш. В конкурсе «Мисс офис — 2019» сибирячка выиграла 2 миллиона рублей.
Однако, в конце своего выступления юмористы извинились за свое колкие шутки. Фото: стоп-кадр
— Почему вы не тратите деньги? — удивленно спросил Паша Воля.
— Я потрачу их с умом, — ответила девушка.
— Купите себе мозги? — предположил резидент.
Шутка вызвала смех в зале, в том числе и у красавице. Но видно было, что подобное высказывание оставило неприятный осадок. Это понял и сам Паша Воля.
— Девчонки, не обращайте внимания на нас. Нам лишь бы поскалозубить. Вы очаровательные!
Напомним, Елизавета Знагован — маркетолог в автомобильной компании. В финале международного конкурса «Мисс офис — 2019» за главную корону боролись 30 офисных работниц. Только вернувшись после состязания в Новосибирск, красавица сразу отмечала в разговоре с корреспондентами КП-Новосибирск, что выигранными деньгами сорить не будет, планирует их куда-нибудь вложить.
Резиденты «Comedy Club» жестко пошутили над красавицей из Новосибирска.
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ИСТОЧНИК KP.RU