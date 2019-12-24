2019-12-24T10:42:49+03:00
Общество

«Купите себе мозги!»: резиденты Comedy Club неудачно пошутили над красавицей из Новосибирска

Юмористы подсказали, на что лучше потратить выигранные в конкурсе красоты 2 миллиона рублей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Резиденты «Comedy Club» жестко пошутили над красавицей из Новосибирска. Фото: стоп-кадрРезиденты «Comedy Club» жестко пошутили над красавицей из Новосибирска. Фото: стоп-кадр
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Сибирячка Елизавета Знагован стала героиней популярного шоу «Comedy Club». Месяц назад девушка выиграла международный конкурс «Мисс офис — 2019». На шоу Елизавета приехала с короной и двумя своими подругами.

Увидев в зале красавицу, Паша Воля и Гарик Харламов решили отпустить в ее сторону пару шуток. Однако, не все были удачными. Сначала юмористы попросили девушку примерить корону.

— Если нашу передачу сейчас смотрит Киркоров, то наверняка думает: «Вот бы мне такую», — прокомментировал Паша Воля.

Далее резиденты поинтересовались, какие интеллектуальные вопросы были на конкурсе.

— Ты поедешь с нами? — предположил Паша Воля.

— Как отключается парилка? — пошутил Гарик Харламов.

На что сибирячка ответила, что уже не помнит, какие именно были вопросы. После чего ведущие переключились на подружек красавицы. Девушки, кстати, никогда не участвовали в конкурсах красоты. После резиденты вновь вернулись к Елизавете, поинтересовавшись, куда девушка потратит выигрыш. В конкурсе «Мисс офис — 2019» сибирячка выиграла 2 миллиона рублей.

Однако, в конце своего выступления юмористы извинились за свое колкие шутки. Фото: стоп-кадр

Однако, в конце своего выступления юмористы извинились за свое колкие шутки. Фото: стоп-кадр

— Почему вы не тратите деньги? — удивленно спросил Паша Воля.

— Я потрачу их с умом, — ответила девушка.

— Купите себе мозги? — предположил резидент.

Шутка вызвала смех в зале, в том числе и у красавице. Но видно было, что подобное высказывание оставило неприятный осадок. Это понял и сам Паша Воля.

— Девчонки, не обращайте внимания на нас. Нам лишь бы поскалозубить. Вы очаровательные!

Напомним, Елизавета Знагован — маркетолог в автомобильной компании. В финале международного конкурса «Мисс офис — 2019» за главную корону боролись 30 офисных работниц. Только вернувшись после состязания в Новосибирск, красавица сразу отмечала в разговоре с корреспондентами КП-Новосибирск, что выигранными деньгами сорить не будет, планирует их куда-нибудь вложить.

Резиденты «Comedy Club» жестко пошутили над красавицей из Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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