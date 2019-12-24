Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером мероприятия «Новогодняя Фиеста»

СЕГОДНЯ 08:16 2019-12-24T08:16:40+03:00

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером праздничного мероприятия «Новогодняя Фиеста», который состоялся в субботу, 21 декабря 2019 года. Организатором вечера выступил «Форд Центр Сибирь» - официальный дилер Ford в Новосибирске

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Участие в новогоднем вечере приняли члены клуба FordClub54. Гости состязались в конкурсах, испытывали удачу в розыгрышах подарков, а также наслаждались живой музыкой и фуршетом. Для маленьких гостей была подготовлена отдельная развлекательная программа.

В рамках мероприятия гости смогли ознакомиться с собственными и партнерскими программами кредитования Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования, предлагая клиентам выгодные условия получения кредита. Кроме того, Банк на регулярной основе принимает участие в партнерских мероприятиях с автосалонами и автодилерами. В декабре 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил минимальную процентную ставку по автокредитованию, улучшил условия кредитования на автомобили с пробегом, а также предложил клиентам новую программу на покупку автомобилей премиальных брендов.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».