«Они детей спасли!»: семейная пара не дала школьникам уйти с незнакомцем
Жительница Искитима обратилась к родителям, особенно, чьи дети сами ходят в школу и обратно. Женщина попросила не терять бдительность, учить детей не реагировать на просьбы незнакомцев. И вот почему. Накануне женщина стала свидетелем ситуации, исход которой мог быть печальным. Но сибирячка посчитала, что бдительность лишней не бывает.
— Стояли на остановке «Школа №2»с мужем, он провожал меня на работу, рядом стояли школьники, трое мальчиков, возраст до пятого класса. Вдруг из-за остановки вышел мужик и начал у ребят расспрашивать, где остановка «Танк». Якобы он с Бердска ехал и не знает, куда правильно идти. Попросил ребят его проводить, на что те согласились и собрались идти. Мы вмешались в их разговор и сказали, что они с ним не пойдут. Поговорите с детьми, что нельзя общаться с незнакомыми им людьми. Пусть будут внимательнее, — обратилась сибирячка к родителям.
В соцсетях женщину поблагодарили за то, что она вмешалась в ситуацию и не пустила детей с незнакомцем.
— В наше время лучше вмешаться в это дело, а то потом, не дай бог, конечно. Сейчас никому верить нельзя.
— Спросить и просить проводить — разные вещи. Там много ума не надо дойти от «Школы №2» до «Танка». Тут я согласна, мало ли что: сильно уж подозрительно.
— Показали дорогу, и иди, а то провожать его еще.
— Надо было полицию вызвать.
— По логике вещей, неизвестный мог бы и у водителя маршрутки спросить, где ему выйти, на какой остановке.
— Может эти люди, детей спасли. Что у взрослых спросить никак, а у детей, конечно. И, кажется, у каждого есть телефон, который хоть до Кипра доведет.
ИСТОЧНИК KP.RU