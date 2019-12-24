«Они детей спасли!»: семейная пара не дала школьникам уйти с незнакомцем

СЕГОДНЯ 05:38 2019-12-24T05:38:05+03:00

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Жительница Искитима обратилась к родителям, особенно, чьи дети сами ходят в школу и обратно. Женщина попросила не терять бдительность, учить детей не реагировать на просьбы незнакомцев. И вот почему. Накануне женщина стала свидетелем ситуации, исход которой мог быть печальным. Но сибирячка посчитала, что бдительность лишней не бывает.

— Стояли на остановке «Школа №2»с мужем, он провожал меня на работу, рядом стояли школьники, трое мальчиков, возраст до пятого класса. Вдруг из-за остановки вышел мужик и начал у ребят расспрашивать, где остановка «Танк». Якобы он с Бердска ехал и не знает, куда правильно идти. Попросил ребят его проводить, на что те согласились и собрались идти. Мы вмешались в их разговор и сказали, что они с ним не пойдут. Поговорите с детьми, что нельзя общаться с незнакомыми им людьми. Пусть будут внимательнее, — обратилась сибирячка к родителям.

В соцсетях женщину поблагодарили за то, что она вмешалась в ситуацию и не пустила детей с незнакомцем.

— В наше время лучше вмешаться в это дело, а то потом, не дай бог, конечно. Сейчас никому верить нельзя.

— Спросить и просить проводить — разные вещи. Там много ума не надо дойти от «Школы №2» до «Танка». Тут я согласна, мало ли что: сильно уж подозрительно.

— Показали дорогу, и иди, а то провожать его еще.

— Надо было полицию вызвать.

— По логике вещей, неизвестный мог бы и у водителя маршрутки спросить, где ему выйти, на какой остановке.

— Может эти люди, детей спасли. Что у взрослых спросить никак, а у детей, конечно. И, кажется, у каждого есть телефон, который хоть до Кипра доведет.

ИСТОЧНИК KP.RU