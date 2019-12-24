2019-12-24T03:42:45+03:00
Общество

«Что за люди?»: новосибирцев возмутил автомобилист, заехавший в сквер на площади Ленина

Прохожий потребовал убрать машину с тротуара
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Автомобилист заехал в сквер на площади Ленина. Фото: стоп-кадрАвтомобилист заехал в сквер на площади Ленина. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В Новосибирске сквер на площади Ленина — популярное место отдыха у жителей города. В преддверии новогодних праздников место у театра оперы и балета превратили в настоящую сказку. Там в этом году находится главная городская елка и каток. Как оказалось в сквер можно не только прийти полюбоваться красотой, но и заехать на машине. Об этом рассказал прохожий, который своими глазами увидел автомобилиста, раскатывающего на иномарке по скверу. Он потребовал, чтобы мужчина убрал свое авто с тротуара и не катался по площади.

— Хочу осветить ситуацию, которая произошла сегодня на Площади Ленина в сквере возле Оперного театра. Участились случаи, когда люди, при виде красоты, которую навели сейчас в этом сквере, начинают заезжать туда на своих автомобилях и катаются там, не замечая пешеходов. Одних таких «кадров» я наблюдал сегодня. Молодые люди утверждали, что заехали покататься, потому что им просто интересно. Это какой-то нонсенс, чтобы люди могли безнаказанно кататься по тротуарам центральной площади, — написал новосибирец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Жители города возмутились подобной наглостью со стороны молодого водителя и, напротив, одобрили поступок прохожего, который подошел и сделал замечание нарушителям.

— Можно было и не подходить, а просто позвонить, сообщить номер нарушителя. Другим неповадно будет.

— Парень — красавчик, не промолчал, сделал замечание! Есть еще цивилизованные люди в этом городе!

— Что за люди? Права забрать на годик, пусть подумают.

— А кому они там помешали?

— Давайте все туда, мы же не помешаем никому. А еще по этой логике можно на красный свет ехать, когда никого нет, ты же не мешаешь никому.

— Может это пенсионеры? Или они не знали, что э то сквер.

— Очень понравилось, что парень интеллигентно разговаривал при этом с ними, а не на матах, как обычно бывает в таких ситуациях.

В Новосибирске автомобилист заехал в сквер на главной площади.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Что за люди?»: новосибирцев возмутил автомобилист, заехавший в сквер на площади Ленина
«Новый вид спорта?»: теннисист, играющий во время снегопада, рассмешил соцсети
«В поисках Сплинтера»: сибиряков рассмешил мужчина в ботинках в стиле черепашек-ниндзя
«К тебе или ко мне?»: Ольга Бузова и Давид Манукян не скрывают в соцсетях свои чувства
В Новосибирске моржиху научили танцевать с китом
Сексолог объяснила ажиотаж вокруг катка фаллической формы в Новосибирске
Самую красивую девочку Новосибирска позвали на неделю моды в Китае
Сибирячка разделась ради раздельного сбора мусора
17-летнюю живодёрку, которая убила кота Мотю, отправили на принудительное лечение
Школа заплатила за то, что сын бизнесмена разбил очки своему однокласснику
В Новосибирской области директора школ платили учителям и работникам несуществующие премии
«Это сила Сибири»: Юрий Дудь оценил новосибирский каток перед оперным театром
Какое шампанское лучше — советы новосибирского шеф-повара
Медики вызвали охрану в травмпункт из-за недовольных "Скорой" посетителей
Общественники просят оштрафовать вице-мэра Новосибирска за фразу «Искусство должно возбуждать»