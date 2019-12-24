«Что за люди?»: новосибирцев возмутил автомобилист, заехавший в сквер на площади Ленина

СЕГОДНЯ 03:42 2019-12-24T03:42:45+03:00

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В Новосибирске сквер на площади Ленина — популярное место отдыха у жителей города. В преддверии новогодних праздников место у театра оперы и балета превратили в настоящую сказку. Там в этом году находится главная городская елка и каток. Как оказалось в сквер можно не только прийти полюбоваться красотой, но и заехать на машине. Об этом рассказал прохожий, который своими глазами увидел автомобилиста, раскатывающего на иномарке по скверу. Он потребовал, чтобы мужчина убрал свое авто с тротуара и не катался по площади.

— Хочу осветить ситуацию, которая произошла сегодня на Площади Ленина в сквере возле Оперного театра. Участились случаи, когда люди, при виде красоты, которую навели сейчас в этом сквере, начинают заезжать туда на своих автомобилях и катаются там, не замечая пешеходов. Одних таких «кадров» я наблюдал сегодня. Молодые люди утверждали, что заехали покататься, потому что им просто интересно. Это какой-то нонсенс, чтобы люди могли безнаказанно кататься по тротуарам центральной площади, — написал новосибирец в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Жители города возмутились подобной наглостью со стороны молодого водителя и, напротив, одобрили поступок прохожего, который подошел и сделал замечание нарушителям.

— Можно было и не подходить, а просто позвонить, сообщить номер нарушителя. Другим неповадно будет.

— Парень — красавчик, не промолчал, сделал замечание! Есть еще цивилизованные люди в этом городе!

— Что за люди? Права забрать на годик, пусть подумают.

— А кому они там помешали?

— Давайте все туда, мы же не помешаем никому. А еще по этой логике можно на красный свет ехать, когда никого нет, ты же не мешаешь никому.

— Может это пенсионеры? Или они не знали, что э то сквер.

— Очень понравилось, что парень интеллигентно разговаривал при этом с ними, а не на матах, как обычно бывает в таких ситуациях.

В Новосибирске автомобилист заехал в сквер на главной площади.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU