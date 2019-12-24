«Новый вид спорта?»: теннисист, играющий во время снегопада, рассмешил соцсети

СЕГОДНЯ 02:52 2019-12-24T02:52:23+03:00

Новосибирец вышел поиграть в пин понг во время снегопада. Фото: стоп-кадр

Отсутствие партнера мужчину также не смутило, он настойчиво кидал шарик в сугробы

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Новосибирцы на улице заметили необычного спортсмена. Во время снегопада мужчина один на спортплощадке играл в настольный теннис. Он отбивал мячик, а потом искал его в сугробе, и так много раз. Прохожих позабавило упорство теннисиста, и они сняли это на видео. Ролик опубликован в аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— А ведь кто-то мог и отложить тренировку по настольному теннису из-за снегопада, но только не этот парень из студгородка НГТУ, — подписали в паблике видео.

Новосибирцы сначала пытались понять, для чего мужчина вышел в снегопад на спортплощадку, но пересмотрев ролик несколько раз, поняли, что это бессмысленно и начали обмениваться шутками.

— Странно, не поняла, зачем так.

— Дело даже не в погоде, а в невидимом друге.

— Керлинг когда-то тоже за вид спорта не считали. Как знать, может это начало нового вида спорта на зимней Олимпиаде.

— Может прогулы отрабатывает.

— Суровый сибирский мужик.

— Все норм. Подачи отрабатывает!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/751346" frameborder="0"></iframe> Новосибирец в снегопад сыграл в теннис.

ИСТОЧНИК KP.RU