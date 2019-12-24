«Новый вид спорта?»: теннисист, играющий во время снегопада, рассмешил соцсети
Новосибирцы на улице заметили необычного спортсмена. Во время снегопада мужчина один на спортплощадке играл в настольный теннис. Он отбивал мячик, а потом искал его в сугробе, и так много раз. Прохожих позабавило упорство теннисиста, и они сняли это на видео. Ролик опубликован в аккаунте новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— А ведь кто-то мог и отложить тренировку по настольному теннису из-за снегопада, но только не этот парень из студгородка НГТУ, — подписали в паблике видео.
Новосибирцы сначала пытались понять, для чего мужчина вышел в снегопад на спортплощадку, но пересмотрев ролик несколько раз, поняли, что это бессмысленно и начали обмениваться шутками.
— Странно, не поняла, зачем так.
— Дело даже не в погоде, а в невидимом друге.
— Керлинг когда-то тоже за вид спорта не считали. Как знать, может это начало нового вида спорта на зимней Олимпиаде.
— Может прогулы отрабатывает.
— Суровый сибирский мужик.
— Все норм. Подачи отрабатывает!
Новосибирец в снегопад сыграл в теннис.
ИСТОЧНИК KP.RU