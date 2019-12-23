2019-12-23T20:27:59+03:00
Общество

В Новосибирске моржиху научили танцевать с китом

В природе эти животные, как правило, тесно не взаимодействуют друг с другом
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы смогут увидеть танец моржа и кита. Фото: Центр "Дельфиния"Новосибирцы смогут увидеть танец моржа и кита. Фото: Центр "Дельфиния"
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Новосибирцы смогут провести предпраздничные дни, наблюдая за «танцами» моржихи и кита. Животные, которые, как правило, не слишком тесно общаются в дикой природе, выступают с удивительными совместными номерами в Центре «Дельфиния».

Научить разных морских обитателей работать вместе достаточно сложно. Фото: Центр "Дельфиния"

Научить разных морских обитателей работать вместе достаточно сложно. Фото: Центр "Дельфиния"

— Вообще, это достаточно сложно — научить разных морских обитателей работать вместе. Как правило, если их и ставят в совместные номера, то длятся они не долго. Однако новосибирским специалистам удалось разучить с китом и нашей местной примадонной сцены — моржихой Тикой — достаточно сложные и длительные по времени «па», — рассказали в океанариуме. — Так что, в некотором смысле, это очень редкое явление.

В аквариум к акулам будет спускаться дайвер-Санта. Фото: Центр "Дельфиния"

В аквариум к акулам будет спускаться дайвер-Санта. Фото: Центр "Дельфиния"

Стоит отметить, что на этом сотрудники «Дельфинии» не остановились. У них появилась мысль, что подарки на Новый год хотят получать не только люди — акулам и скатам тоже хочется порадоваться «презентам». Поэтому в преддверии праздника к ним в аквариум будет спускаться дайвер-Санта, который лично поздравит морских обитателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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