2019-12-23T17:01:09+03:00
Общество

Сибирячка разделась ради раздельного сбора мусора

В Новосибирске художники устроили сюрреалистичный бал в гламурных костюмах из строительных отходов
Никита МАНЬКО
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Бал в костюмах из отходов провели в промзоне. ФОТО: Аксинья Чаплиева и Маша БлагоБал в костюмах из отходов провели в промзоне. ФОТО: Аксинья Чаплиева и Маша Благо
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Сибирская богема устроила сюрреалистичный бал прямо в центре промзоны на улице Фабричная. Выставка Inflation of joy была посвящена теме экологии в искусстве — более ста гостей пришли в вечерних платьях и украшениях из мусора.

Новосибирский стилист Аксинья Чаплиева удивила публику перформансом — девушка показала нагое синее тело, между ее ног выскочила миниатюрная брюнетка Валерия Панфилова и начала плескать шампанским. Затем обнаженные по пояс бодибилдеры Cергей Миронов и Евгений Власов надели на плечи Аксиньи тяжелый плащ из компакт-дисков.

— Идея была показать страдания природы языком искусства, и это слегка шокировало публику. Мой боди-арт символизирует море, покрывающееся плащом из блестящего пластика, который помогают мне надеть грозные мужчины в масках. У нас нет настоящего моря, но хотелось бы призвать новосибирцев перейти на раздельный сбор мусора, — рассказала КП-Новосибирск Аксинья Чаплиева.

Известный скульптор Юрий Шахоян и автор памятника жертв ДТП Максим Александров представили «будущие лица человечества» в виде масок, сделанных из отходов.

Новосибирская студия ретро-вещей и дизайна Tirage Progect также удивила инсталляциями из объектов прошлого — телефонных аппаратов, реле, ламп накаливания — и бюстом Давида, собранного из обрезков ДСП.

Сибирячка разделась ради раздельного сбора мусора.Никита МАНЬКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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