«Дети в костюмах, а там ведра»: сибиряков возмутила протекающая крыша театра
Жители Новосибирска жалуются на протекающую крышу в театре «Глобус». Фотографии выложили возмущенные сибиряки в социальные сети.
— Детский театр Глобус. Заливает второй этаж. Новогодние спектакли, все дети пришли в костюмах! На полу стоят ведра! — рассказывают очевидцы на портале «Яндекс. Район».
На кадрах видно, что под местами, где крыша дала течь, стоит своеобразная конструкция. На распорках натянут полиэтилен, и накопившаяся вода стекает с него прямо в ведра. Рядом предупреждающая табличка: «Осторожно, мокрый пол».
Сибиряки в комментариях недоумевают, почему нельзя соблюдать технику безопасности:
— А кто отвечать будет, когда на зрителей и служащих крыша рухнет?
— Замыкание электросети не за горами.Будьте осторожны!
— Это все перед новогодними представлениями, безобразие, куда смотрит администрация!
ИСТОЧНИК KP.RU