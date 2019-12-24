2019-12-24T07:55:31+03:00
Общество

«Дети в костюмах, а там ведра»: сибиряков возмутила протекающая крыша театра

Новосибирцы бояться, что перекрытие рухнет им на голову
Анна ПАШАГИНА
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Так работники театра избавляются от воды. Фото: «Яндекс. Район».Так работники театра избавляются от воды. Фото: «Яндекс. Район».
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Жители Новосибирска жалуются на протекающую крышу в театре «Глобус». Фотографии выложили возмущенные сибиряки в социальные сети.

— Детский театр Глобус. Заливает второй этаж. Новогодние спектакли, все дети пришли в костюмах! На полу стоят ведра! — рассказывают очевидцы на портале «Яндекс. Район».

На кадрах видно, что под местами, где крыша дала течь, стоит своеобразная конструкция. На распорках натянут полиэтилен, и накопившаяся вода стекает с него прямо в ведра. Рядом предупреждающая табличка: «Осторожно, мокрый пол».

Сибиряки в комментариях недоумевают, почему нельзя соблюдать технику безопасности:

— А кто отвечать будет, когда на зрителей и служащих крыша рухнет?

— Замыкание электросети не за горами.Будьте осторожны!

— Это все перед новогодними представлениями, безобразие, куда смотрит администрация!

ИСТОЧНИК KP.RU

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