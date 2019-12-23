В Новосибирской области директора школ платили учителям и работникам несуществующие премии

СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-23T14:56:39+03:00

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В Чановском районе Новосибирской области сразу два работника школы их разных населенных пунктов сообщили КП-Новосибирск о том, что во время того, когда они работали в учебном заведении, директор сначала начисляла им премию, а затем требовала часть денег вернуть обратно.

Галине Ш. 53 года, еще пару лет до пенсии. Сейчас она стоит в на учете в центре занятости по безработице, с работой в поселке непросто: уже и возраст да и здоровье не то. Некоторое время назад она работала в школе №2 в Чанах техничкой. Женщина рассказывает, что раз в квартал всем сотрудникам школы платили премию. Размер зависел от того, какая у кого зарплата.

— Мне, допустим, начисляли 10 тысяч рублей, две из них я несла обратно. Такое было указание директора, — рассказывает Галина. — Потом я заболела, была два месяца на больничном и мне предложили уволиться, я спорить не стала, нервы дороже.

Судя по словам работников школ, ситуация с премиями — обычная, не только для школы в Чанах. В другом населенном пункте также в Чановском районе уже учитель рассказывает, что также часть премии несла обратно к директору. Женщина пожелала остаться анонимной.

— Около пяти-шести тысяч с премии я отдавала обратно директору, — рассказывает собеседница КП-Новосибирск. — Когда я начала работать в школе директор нам выписывала премии, а потом вызывала к себе в кабинет и говорила чтобы мы часть денег вернули ей на нужды школы, например на покупку компьютера ,поменять палисадник или другое. Это касалось каждого учителя.

Как стало известно КП-Новосибирск, директора обеих школ сейчас не работают руководителями.

ИСТОЧНИК KP.RU