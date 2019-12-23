2019-12-23T14:56:39+03:00
Общество

В Новосибирской области директора школ платили учителям и работникам несуществующие премии

Поощрение возвращали вновь руководителю якобы на нужды учебного заведения
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирской области учителям платили несуществующие премии.В Новосибирской области учителям платили несуществующие премии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Чановском районе Новосибирской области сразу два работника школы их разных населенных пунктов сообщили КП-Новосибирск о том, что во время того, когда они работали в учебном заведении, директор сначала начисляла им премию, а затем требовала часть денег вернуть обратно.

Галине Ш. 53 года, еще пару лет до пенсии. Сейчас она стоит в на учете в центре занятости по безработице, с работой в поселке непросто: уже и возраст да и здоровье не то. Некоторое время назад она работала в школе №2 в Чанах техничкой. Женщина рассказывает, что раз в квартал всем сотрудникам школы платили премию. Размер зависел от того, какая у кого зарплата.

— Мне, допустим, начисляли 10 тысяч рублей, две из них я несла обратно. Такое было указание директора, — рассказывает Галина. — Потом я заболела, была два месяца на больничном и мне предложили уволиться, я спорить не стала, нервы дороже.

Судя по словам работников школ, ситуация с премиями — обычная, не только для школы в Чанах. В другом населенном пункте также в Чановском районе уже учитель рассказывает, что также часть премии несла обратно к директору. Женщина пожелала остаться анонимной.

— Около пяти-шести тысяч с премии я отдавала обратно директору, — рассказывает собеседница КП-Новосибирск. — Когда я начала работать в школе директор нам выписывала премии, а потом вызывала к себе в кабинет и говорила чтобы мы часть денег вернули ей на нужды школы, например на покупку компьютера ,поменять палисадник или другое. Это касалось каждого учителя.

Как стало известно КП-Новосибирск, директора обеих школ сейчас не работают руководителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17-летнюю живодёрку, которая убила кота Мотю, отправили на принудительное лечение
Школа заплатила за то, что сын бизнесмена разбил очки своему однокласснику
В Новосибирской области директора школ платили учителям и работникам несуществующие премии
«Это сила Сибири»: Юрий Дудь оценил новосибирский каток перед оперным театром
Какое шампанское лучше — советы новосибирского шеф-повара
Медики вызвали охрану в травмпункт из-за недовольных "Скорой" посетителей
Общественники просят оштрафовать вице-мэра Новосибирска за фразу «Искусство должно возбуждать»
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в предновогоднюю неделю
«Открываю дверь, он счастливый хвостиком виляет»: сибирячка спасла вежливого щенка
«Одноклассники толкнули»: на уроке физкультуры второкласснице сломали позвоночник
Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политики
Новосибирские ученые ответили на вопрос — есть ли у Шелдона Купера аутизм?
В Новосибирском здании нашли 80 нарушений пожарной безопасности
Сбежавших влюбленных подростков нашли на квартире в Кировском районе
«Красавчик!»: голый фанат нырнул в сугроб, радуясь победе ХК «Сибирь»
«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы
Такого Дедушка не видел: фотограф снял Снегурочку в откровенном наряде
«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке
«Сгорел заживо»: водитель бензовоза погиб в страшном ДТП с мазутовозом
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новосибирского школьника
«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков
Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы
Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки
«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики
Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником