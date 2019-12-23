2019-12-23T14:36:50+03:00
Происшествия

Медики вызвали охрану в травмпункт из-за недовольных "Скорой" посетителей

Обзор происшествий от агентства безопасности "Гвардия"
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Большинство происшествий, на которые выезжали группы быстрого реагирования, произошли по вине пьяных людей. Фото: агентство безопасности "Гвардия"Большинство происшествий, на которые выезжали группы быстрого реагирования, произошли по вине пьяных людей. Фото: агентство безопасности "Гвардия"
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Большинство происшествий, на которые выезжали группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в минувшие выходные дни, произошли по вине лиц, находившихся в нетрезвом состоянии.

21.12.2019г. двое посетителей ресторана на ул. Ленина перебрав алкоголя, начали вести себя вызывающе: хамили персоналу заведения и гостям, не реагировали на замечания. Прибывший экипаж ГБР выпроводил хулиганов.

21.12.2019г. в пивной на ул. Станиславского нетрезвый покупатель общался с продавцами исключительно ненормативной лексикой. Не в силах более слушать бранную речь, они вызвали ГБР. Приехавшие гвардейцы вывели матершинника из заведения.

21.12.2019г. нетрезвый мужчина устроил дебош в пивном магазине на ул. Железнодорожная. Из хулиганских побуждений он смахнул рукой на пол с прилавка упаковки с орешками и сухариками. После того как продавец нажала кнопку тревожной сигнализации, быстро удрал. Примерно спустя полчаса хулиган вернулся к магазину, но уже не один, а вместе с приятелем. Не заходя в магазин, они несколько раз пнули входную дверь и снова убежали.

22.12.2019г. Посетитель в состоянии сильного алкогольного опьянения вошел в салон сотовой связи на Красном проспекте и уселся посередине зала на пол. На предложение встать и уйти категорически отказался. Вывести его из учреждения смогли только бойцы ГБР, прибывшие по вызову персонала.

22.12.2019г. А вот уснувших за столиком в баре на ул. Красный проспект двух нетрезвых мужчин дежуривший в баре гвардеец разбудил и вывел на улицу самостоятельно.

22.12.2019г. Пикантная и в тоже время неприятная ситуация заставила работников пиццерии на ул. Д. Ковальчук вызвать группу быстрого реагирования. Перебравший алкоголя молодой человек уснул, а проснувшись, попытался прямо в зале справить малую нужду. Прибывшие по вызову бойцы группы быстрого реагирования выпроводили нарушителя на улицу.

22.12.2019г. Около двух часов ночи группу быстрого реагирования вызвали в травматологический пункт городской больницы Центрального района. В медицинское учреждение пришли три пьяных молодых человека. Одному из них в связи с переломом ключицы была оказана медицинская помощь. Двое других, сопровождавших больного, мешали работать медикам: нецензурно высказывались в адрес бригады скорой помощи, которая по их мнению долго ехала, хамили и грубили пациентам. Бойцам группы быстрого реагирования вместе с полицейскими пришлось утихомирить буйных посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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