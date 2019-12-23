2019-12-23T15:35:06+03:00
Общество

Школа заплатила за то, что сын бизнесмена разбил очки своему однокласснику

Поводом для драки школьников стала наклеенная бумажка «дурак»
Никита МАНЬКО
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Школе пришлось заплатить 10 тысяч за разбитые очки. Фото: кадр с сервиса "Яндекс.Карты"Школе пришлось заплатить 10 тысяч за разбитые очки. Фото: кадр с сервиса "Яндекс.Карты"
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Первоапрельская шутка закончилась судом для новосибирской школы №96 с углубленным изучением английского языка. Конфликт случился 1 апреля — в «День дурака» после одного из уроков. По данным прокуратуры, дрались дети до 14 лет, а поводом для конфликта стала детская шутка.

Ученик шестого класса Никита (имя изменено - прим. авт.), который носил очки, наклеил на спину сына бизнесмена Наргиза (имя изменено - прим. авт.) бумажку с надписью «Дурак». Одноклассник не понял юмора и полез в драку — в результате Никиту сломали дорогие очки, которые уже не подлежали восстановлению.

Мама мальчика подала в суд на родителей обидчика, требуя компенсации морального вреда и ущерба за разбитые очки. Родители Наргиза полностью отрицали вину, что их сын сломал очки. Отвечать пришлось школе, хотя женщина не винила учебное заведение в конфликте.

— По закону образовательное учреждение несет ответственность за последствия конфликтов в его стенах. Руководство школы №96 было привлечено в качестве ответчика, суд назначил выплатить пострадавшему три тысячи рублей компенсации морального вреда и семь тысяч рублей за сломанные очки. Решение суда не вступило в законную силу, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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