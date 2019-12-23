2019-12-23T14:16:23+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в предновогоднюю неделю

К концу декабря температура воздуха в Новосибирске станет значительно ниже
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Синоптики полагают, что после 26 числа температура воздуха будет понижаться.Синоптики полагают, что после 26 числа температура воздуха будет понижаться.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на предпраздничную неделю. Несмотря на аномально теплое начало зимы, по словам специалистов, к концу декабря температура воздуха в Сибири станет значительно ниже.

— В ближайшие дни на территории Западной Сибири в связи с перемещением циклонов будет присутствовать значительная облачность, сильный снегопад и снежные заносы, и гололедные явления. При этом снегопады могут быть от умеренных до сильных, особенно 25 числа. Порывы ветра будут достигать до 17-20 метров в секунду, а 25 декабря до 23 метров в секунду. А 26 декабря возможно ослабление ветров и снегопадов, однако температура воздуха начнет понижаться, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра. — Температура воздуха ночью 24 декабря будет достигать до -12 и -17 градусов, 25-26 декабря от -8 до -14 градусов. Днем 25 декабря температура воздуха будет достигать от -4 до -9 градусов, 26 декабря температура воздуха составит от -10 до -20 градусов.

Синоптики также полагают, что после 26 числа температура воздуха будет понижаться. Вероятно, пик холодов придется на 27-28 числа декабря. Однако, есть шансы, что к Новому году погода в Новосибирске стабилизируется и станет более благоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники просят оштрафовать вице-мэра Новосибирска за фразу «Искусство должно возбуждать»
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в предновогоднюю неделю
«Открываю дверь, он счастливый хвостиком виляет»: сибирячка спасла вежливого щенка
«Одноклассники толкнули»: на уроке физкультуры второкласснице сломали позвоночник
Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политики
Новосибирские ученые ответили на вопрос — есть ли у Шелдона Купера аутизм?
В Новосибирском здании нашли 80 нарушений пожарной безопасности
Сбежавших влюбленных подростков нашли на квартире в Кировском районе
«Красавчик!»: голый фанат нырнул в сугроб, радуясь победе ХК «Сибирь»
«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы
Такого Дедушка не видел: фотограф снял Снегурочку в откровенном наряде
«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке
«Сгорел заживо»: водитель бензовоза погиб в страшном ДТП с мазутовозом
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новосибирского школьника
«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков
Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы
Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки
«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики
Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником