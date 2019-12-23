Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в предновогоднюю неделю

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-23T14:16:23+03:00

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Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на предпраздничную неделю. Несмотря на аномально теплое начало зимы, по словам специалистов, к концу декабря температура воздуха в Сибири станет значительно ниже.

— В ближайшие дни на территории Западной Сибири в связи с перемещением циклонов будет присутствовать значительная облачность, сильный снегопад и снежные заносы, и гололедные явления. При этом снегопады могут быть от умеренных до сильных, особенно 25 числа. Порывы ветра будут достигать до 17-20 метров в секунду, а 25 декабря до 23 метров в секунду. А 26 декабря возможно ослабление ветров и снегопадов, однако температура воздуха начнет понижаться, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра. — Температура воздуха ночью 24 декабря будет достигать до -12 и -17 градусов, 25-26 декабря от -8 до -14 градусов. Днем 25 декабря температура воздуха будет достигать от -4 до -9 градусов, 26 декабря температура воздуха составит от -10 до -20 градусов.

Синоптики также полагают, что после 26 числа температура воздуха будет понижаться. Вероятно, пик холодов придется на 27-28 числа декабря. Однако, есть шансы, что к Новому году погода в Новосибирске стабилизируется и станет более благоприятной.

ИСТОЧНИК KP.RU