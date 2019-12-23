«Открываю дверь, он счастливый хвостиком виляет»: сибирячка спасла вежливого щенка

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-23T11:43:30+03:00

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История сибирячки Армине Джинисян вызывает слезы умиления. На днях молодая мама открыла дверь своей квартиры, а там из-под детской коляски выглядывает щенок. Большими карими глазами он уставился на незнакомку. Придя в себя от неожиданности, женщина вынесла в подъезд чашки с водой и едой. Налюбовавшись милым животным, сибирячка задумалась, что теперь делать: в подъезде песика нельзя было оставлять, а в дом никак — там грудничок. Тогда Армине написала объявление в группу «Бюро находок Новосибирска».

— Щеночек со вчерашнего утра лежит у двери нашей квартиры. Он никуда не уходит. Я ему даю водички и кормлю. Но домой не могу взять по веским на то причинам. Щенок чистый и с ошейником. Думаю, он сбежал. Объявление мы выложили в чат дома, но никто не отозвался. Так он и лежит уже почти сутки в подъезде под нашей коляской. Щеночку очень одиноко, когда я открываю дверь, он от счастья так виляет хвостиком, — написала молодая мама.

На радость молодой маме вскоре отозвался хозяин трогательного щенка. По его словам, он привязал собачку к столбу, а сам побежал в магазин. За это время пес перегрыз поводок и сбежал, а неравнодушные жильцы, видимо, впустили щенка в подъезд, чтобы не замерз на улице.

— Он представился, но не сказал, где живет. Думаю, где-то рядом. Нашли его страницу в соцсетях, он действительно хозяин. Есть пару фото с щенком от 8 декабря. Поэтому, слава Богу, все хорошо, — рассказала КП-Новосибирск Армине.

ИСТОЧНИК KP.RU