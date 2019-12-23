2019-12-23T12:00:22+03:00
Общество

«Одноклассники толкнули»: на уроке физкультуры второкласснице сломали позвоночник

В школе об этом узнали только спустя месяц
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Второклассница говорит, что травму получила на физкультуре.Второклассница говорит, что травму получила на физкультуре.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Неприятный инцидент произошел в новосибирской гимназии №15. Там на уроке физкультуры второклассница сильно травмировала спину, позже врачи диагностируют у ребенка — компрессионный перелом позвоночника.

— Педагоги матери школьницы ничего не сказали — о проблеме родители узнали дома, теперь девочка проходит амбулаторное лечение. Инцидент в гимназии №15 произошел еще на прошлой неделе. Урок физкультуры проходил в обычном режиме, и до конца учебного дня школьница чувствовала себя хорошо. Однако, когда мама с дочкой вернулись домой, выяснилось, что у второклашки болит спина. После обследования медиков у ребенка выявили компрессионный перелом, — сообщает «Сибкрай».

Как рассказала изданию одна из мам учащегося гимназии №15 Ирина Н., сейчас в школе выясняют, что случилось на уроке физкультуры.

— Может быть, девочку одноклассники задели. В этом возрасте у детей для компрессионного перелома много не надо, но потребуется длительное лечение, — высказывает предположение родительница.

Как сообщила КП-Новосибирск директор гимназии №15 Елена Станкевич, сейчас на самом деле проводится педагогическое расследование по этому факту. Однако, о том, что ребенок травмирован, в школе узнали только в понедельник, 23 декабря, случайно, из Инстаграма.

— Со слов девочки в конце ноября ее якобы толкнули одноклассники на физкультуре. Но она никому ничего не сказала. Мама также с жалобой не обращалась ни к социальному педагогу, ни к классному руководителю, ни ко мне, — рассказывает КП-Новосибирск директор гимназии. — Она принесла справку 12 декабря, в которой сказано, что по показаниям здоровья ребенка необходимо перевести на домашнее обучение, что мы и делаем. Когда она принесла медицинский документ, она также ничего не пояснила.

Во вторник, 24 декабря, директор гимназии встретится с мамой девочки. Елена Станкевич надеется, что родитель прояснит, почему о таком, руководитель узнает через соцсети, а не лично от мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в предновогоднюю неделю
«Открываю дверь, он счастливый хвостиком виляет»: сибирячка спасла вежливого щенка
«Одноклассники толкнули»: на уроке физкультуры второкласснице сломали позвоночник
Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политики
Новосибирские ученые ответили на вопрос — есть ли у Шелдона Купера аутизм?
В Новосибирском здании нашли 80 нарушений пожарной безопасности
Сбежавших влюбленных подростков нашли на квартире в Кировском районе
«Красавчик!»: голый фанат нырнул в сугроб, радуясь победе ХК «Сибирь»
«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы
Такого Дедушка не видел: фотограф снял Снегурочку в откровенном наряде
«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке
«Сгорел заживо»: водитель бензовоза погиб в страшном ДТП с мазутовозом
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новосибирского школьника
«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков
Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы
Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки
«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики
Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником