«Одноклассники толкнули»: на уроке физкультуры второкласснице сломали позвоночник

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-23T12:00:22+03:00

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Неприятный инцидент произошел в новосибирской гимназии №15. Там на уроке физкультуры второклассница сильно травмировала спину, позже врачи диагностируют у ребенка — компрессионный перелом позвоночника.

— Педагоги матери школьницы ничего не сказали — о проблеме родители узнали дома, теперь девочка проходит амбулаторное лечение. Инцидент в гимназии №15 произошел еще на прошлой неделе. Урок физкультуры проходил в обычном режиме, и до конца учебного дня школьница чувствовала себя хорошо. Однако, когда мама с дочкой вернулись домой, выяснилось, что у второклашки болит спина. После обследования медиков у ребенка выявили компрессионный перелом, — сообщает «Сибкрай».

Как рассказала изданию одна из мам учащегося гимназии №15 Ирина Н., сейчас в школе выясняют, что случилось на уроке физкультуры.

— Может быть, девочку одноклассники задели. В этом возрасте у детей для компрессионного перелома много не надо, но потребуется длительное лечение, — высказывает предположение родительница.

Как сообщила КП-Новосибирск директор гимназии №15 Елена Станкевич, сейчас на самом деле проводится педагогическое расследование по этому факту. Однако, о том, что ребенок травмирован, в школе узнали только в понедельник, 23 декабря, случайно, из Инстаграма.

— Со слов девочки в конце ноября ее якобы толкнули одноклассники на физкультуре. Но она никому ничего не сказала. Мама также с жалобой не обращалась ни к социальному педагогу, ни к классному руководителю, ни ко мне, — рассказывает КП-Новосибирск директор гимназии. — Она принесла справку 12 декабря, в которой сказано, что по показаниям здоровья ребенка необходимо перевести на домашнее обучение, что мы и делаем. Когда она принесла медицинский документ, она также ничего не пояснила.

Во вторник, 24 декабря, директор гимназии встретится с мамой девочки. Елена Станкевич надеется, что родитель прояснит, почему о таком, руководитель узнает через соцсети, а не лично от мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU