Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политики

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-23T10:15:50+03:00

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В международный день борьбы с коррупцией — факультетом государственного и муниципального управления Сибирского института управления — филиала РАНХиГС совместно с Общественной палатой Новосибирской области было проведено одно из мероприятий «Декады ГМУ» в формате круглого стола на тему «Антикоррупционная политика и противодействие коррупции в современной России». В обсуждении вопросов приняли участие преподаватели и студенты факультета, а также приглашенные лица.

В своем выступлении заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по здравоохранению и трудовым отношениям — Роман Николаевич Бубенов отметил, что противодействие коррупции является общегосударственной задачей и ее решение возложено не только на органы исполнительной, законодательной и судебной власти, но и на институты гражданского общества, организации и физических лиц в пределах их полномочий, в первую очередь, по профилактике коррупционных проявлений.

Доцент кафедры управления персоналом Татьяна Владимировна Черняк в развитие темы представила доклад о технологиях формирования антикоррупционных компетенций будущих государственных служащих при реализации образовательных программ.

В своем выступлении Евгений Александрович Бойко подвел итоги работы круглого стола, обозначив основные проблемы в законодательном регулировании, подходах к противодействию коррупции, недостаточно охватывающих устранение причин ее возникновения.

По результатам обсуждения участниками было принято решение подготовить рекомендации для органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU