2019-12-23T10:15:50+03:00
Общество

Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политики

Мероприятие провели в формате круглого стола
Ксения ПОЛТОРАНИНА
Поделиться:
Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политикиОбщественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политикиФото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Изменить размер текста:

В международный день борьбы с коррупцией — факультетом государственного и муниципального управления Сибирского института управления — филиала РАНХиГС совместно с Общественной палатой Новосибирской области было проведено одно из мероприятий «Декады ГМУ» в формате круглого стола на тему «Антикоррупционная политика и противодействие коррупции в современной России». В обсуждении вопросов приняли участие преподаватели и студенты факультета, а также приглашенные лица.

В своем выступлении заместитель председателя комиссии Общественной палаты Новосибирской области по здравоохранению и трудовым отношениям — Роман Николаевич Бубенов отметил, что противодействие коррупции является общегосударственной задачей и ее решение возложено не только на органы исполнительной, законодательной и судебной власти, но и на институты гражданского общества, организации и физических лиц в пределах их полномочий, в первую очередь, по профилактике коррупционных проявлений.

Доцент кафедры управления персоналом Татьяна Владимировна Черняк в развитие темы представила доклад о технологиях формирования антикоррупционных компетенций будущих государственных служащих при реализации образовательных программ.

В своем выступлении Евгений Александрович Бойко подвел итоги работы круглого стола, обозначив основные проблемы в законодательном регулировании, подходах к противодействию коррупции, недостаточно охватывающих устранение причин ее возникновения.

По результатам обсуждения участниками было принято решение подготовить рекомендации для органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в предновогоднюю неделю
«Открываю дверь, он счастливый хвостиком виляет»: сибирячка спасла вежливого щенка
«Одноклассники толкнули»: на уроке физкультуры второкласснице сломали позвоночник
Общественная палата обсудила вопросы антикоррупционной политики
Новосибирские ученые ответили на вопрос — есть ли у Шелдона Купера аутизм?
В Новосибирском здании нашли 80 нарушений пожарной безопасности
Сбежавших влюбленных подростков нашли на квартире в Кировском районе
«Красавчик!»: голый фанат нырнул в сугроб, радуясь победе ХК «Сибирь»
«Искусство должно возбуждать»: чиновница заступилась за новосибирский каток неприличной формы
Такого Дедушка не видел: фотограф снял Снегурочку в откровенном наряде
«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке
«Сгорел заживо»: водитель бензовоза погиб в страшном ДТП с мазутовозом
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался гибелью новосибирского школьника
«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков
Сибирячка вызвала сантехника, а пришли судебные приставы
Как выбрать икру к новогоднему столу - советы новосибирского шеф-повара
«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки
«Вы можете сгореть»: лже-электрики устанавливают фальшивые датчики
Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником