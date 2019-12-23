2019-12-23T10:01:11+03:00
Общество

Новосибирские ученые ответили на вопрос — есть ли у Шелдона Купера аутизм?

Некоторые признаки имеются, но не все так однозначно
Екатерина КОМЯКОВА
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Шедлон Купер обладает чертами человека с расстройством аутистического спектра. Фото: Кадр из фильма.Шедлон Купер обладает чертами человека с расстройством аутистического спектра. Фото: Кадр из фильма.
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Известный персонаж из сериала «Теория Большого взрыва» привлек внимание новосибирских ученых. Доцент Института медицины и психологии НГУ Елена Дорошева ответила на вопрос — есть ли у Шелдона Купера расстройство аутистического спектра?

Напомним, персонаж обладает немного странным характером. Шелдон большой приверженец порядка, любит соблюдать всевозможные графики, составлять правила, которые остальным кажутся надуманными и излишними. Назойливость и принципиальность героя, который является успешным ученым, составляет основу юмористического характера персонажа.

Особенность характера и возможность поставить ему диагноз и прокомментировала Елена Дорошева.

— Авторы сериала изобразили в поведении персонажа Шелдона Купера некоторые признаки, которые присущи людям с расстройствами аутистического спектра. Это стремление к жесткой организации своей жизни, непонимание простых житейских ситуаций, сложности во взаимоотношениях с незнакомыми людьми, склонность к коллекционированию. Высокий интеллект может сопровождать высокофункциональный аутизм (синдром Аспергера), — цитирует доцента издание «Наука в Сибири».

Но Елена Дорошева не ставит однозначный диагноз, а напоминает, что это режиссерское видение человека с подобным расстройством. К примеру, в своей компании, среди друзей, Шелдон ведет себя по иному: не как типичный человек с аутизмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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