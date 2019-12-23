В Новосибирском здании нашли 80 нарушений пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-23T09:45:15+03:00

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В Новосибирске могут закрыть крупный Торгово-выставочный центр «Мельницу». Прокуратура нашла в нем множество нарушений.

- Автоматическая система пожарной сигнализации, система противодымной вентиляции находятся в не работоспособном состоянии; системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не соответствуют нормативным документам пожарной безопасности, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Елена Суздальцева.

Всего, по данным ведомства, в ТВЦ нашли около 80 нарушений. Исполняющий обязанности прокурора обратился в суд иском о запрете эксплуатации помещений. Заседание назначено на 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU