Сбежавших влюбленных подростков нашли на квартире в Кировском районе

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-23T08:39:50+03:00

Сбежавших из дома подростков нашли на квартире в Кировском районе Новосибирска. Фото: поисковый отряд «Маяк»

Их искали по всему городу три дня

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В Новосибирске нашли 15-летнюю Оксану Бурову и 17-летнего Артема Рудакова. Подростки ушли из дома в пятницу, 19 декабря. Они оба проживали в Первомайском районе города. Три дня о них ничего не было известно.

Молодых людей искала полиция и волонтеры отряда «Маяк». Тогда поисковики сразу предположили, что подростки могут находиться вместе, возможно они - влюбленная пара, которая сбежала из дома.

О том, что молодых людей нашли, поисковики сообщили в воскресенье, 22 декабря, поздно вечером. Они живы и сейчас объясняют причины своего побега из дома полицейским.

— Бурова Оксана Витальевна и Рудаков Артем Николаевич найдены, живы! Спасибо всем, кто помогал в поиске, кто выезжал на автономные задачи, кто звонил и оставлял свидетельства! — написали в своей группе в соцсети волонтеры поискового отряда «Маяк».

Как стало известно КП-Новосибирск, молодых людей нашли на одной из квартир в Кировском районе Новосибирска. Подростки там были вдвоем.

ИСТОЧНИК KP.RU