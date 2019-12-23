Сбежавших влюбленных подростков нашли на квартире в Кировском районе
В Новосибирске нашли 15-летнюю Оксану Бурову и 17-летнего Артема Рудакова. Подростки ушли из дома в пятницу, 19 декабря. Они оба проживали в Первомайском районе города. Три дня о них ничего не было известно.
Молодых людей искала полиция и волонтеры отряда «Маяк». Тогда поисковики сразу предположили, что подростки могут находиться вместе, возможно они - влюбленная пара, которая сбежала из дома.
О том, что молодых людей нашли, поисковики сообщили в воскресенье, 22 декабря, поздно вечером. Они живы и сейчас объясняют причины своего побега из дома полицейским.
— Бурова Оксана Витальевна и Рудаков Артем Николаевич найдены, живы! Спасибо всем, кто помогал в поиске, кто выезжал на автономные задачи, кто звонил и оставлял свидетельства! — написали в своей группе в соцсети волонтеры поискового отряда «Маяк».
Как стало известно КП-Новосибирск, молодых людей нашли на одной из квартир в Кировском районе Новосибирска. Подростки там были вдвоем.
ИСТОЧНИК KP.RU