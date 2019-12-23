«Красавчик!»: голый фанат нырнул в сугроб, радуясь победе ХК «Сибирь»

СЕГОДНЯ 08:02 2019-12-23T08:02:41+03:00

Жену так рассмешил поступок мужа, что она сняла это на видео

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске фанат хоккейной команды «Сибирь» необычно отметил победу любимых игроков. Напомним, в субботу, 21 декабря, они играли с «Ак Барсом». Новосибирцы одержали уверенную победу в матче со счетом, не дав возможности сопернику отыграться, 3:0. Игра закончилась почти в полночь. Сразу после трансляции один из фанатов на радостях побежал на улицу. Из одежды на нем были только трусы, тапочки и шарфик. Прямо с разбега мужчина нырнул в сугроб и еще какое-то время он там барахтался. Жена новосибирца сняла это на видео с балкона. Во время прыжка голого мужа она не смогла сдержать смех.

— На часах 23.55. Хоккей. Играли «Сибирь» и «Ак Барс». «Сибирь» выиграла — 3:0. Муж снова прыгает в снег. Сугроб он выбрал заранее, — говорит женщина за кадром.

В соцсети к поступку героя отнеслись неоднозначно.

— Вот это да. Красавчик. Сразу видно, что сибиряк.

— Может в этом доме есть сауна?

— Что-то он мало в снегу повалялся.

Новосибирский фанат хоккея на радостях голым прыгнул в снег.

ИСТОЧНИК KP.RU