«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке

СЕГОДНЯ 03:41 2019-12-23T03:41:37+03:00

Мальчика упал на горке, его увезли врачи в больницу. Фото: «Новости дня Каинск, Бабарбинск»

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В Куйбышеве после катания на горке мальчик попал в больницу. По словам очевидцев, ребенок пытался съехать с ледяной холма на ногах, но поскользнулся и упал, больше встать ребенок не смог. Прохожие, увидев беспомощного мальчика, вызвали бригаду врачей. Вокруг лежавшего на земле ребенка собралась толпа зевак, которые недоумевали, что произошло.

— А что с пацаном не так? — спрашивали друг у друга дети.

Вскоре к горке приехал отец мальчика и врачи «скорой». Они осмотрели пострадавшего ребенка. Предварительно, мальчик сильно повредил бедро. Его положили на носилки и увезли в больницу на обследование. Видео с места происшествия опубликовано в группе «Новости дня Каинск, Бабарбинск».

В Новосибирской области ребенка увезли в больницу после падения с горки.

— Ребята многие приходят и катаются без ледянок или картона, просто на ногах. Мало того, что свои ноги ломают, так еще и другие дети могут пострадать, — прокомментировали происшествие люди. — Просто не нужно детей без присмотра оставлять.

Новосибирцам еще раз напомнили, что горка — место повышенной опасности. Известны, летальные исходы после падения с ледяной забавы.

В Новосибирской области мальчик упал с горки и попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU