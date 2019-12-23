«А что с пацаном не так?»: мальчика увезли на «скорой» после катания на горке
В Куйбышеве после катания на горке мальчик попал в больницу. По словам очевидцев, ребенок пытался съехать с ледяной холма на ногах, но поскользнулся и упал, больше встать ребенок не смог. Прохожие, увидев беспомощного мальчика, вызвали бригаду врачей. Вокруг лежавшего на земле ребенка собралась толпа зевак, которые недоумевали, что произошло.
— А что с пацаном не так? — спрашивали друг у друга дети.
Вскоре к горке приехал отец мальчика и врачи «скорой». Они осмотрели пострадавшего ребенка. Предварительно, мальчик сильно повредил бедро. Его положили на носилки и увезли в больницу на обследование. Видео с места происшествия опубликовано в группе «Новости дня Каинск, Бабарбинск».
В Новосибирской области ребенка увезли в больницу после падения с горки.
— Ребята многие приходят и катаются без ледянок или картона, просто на ногах. Мало того, что свои ноги ломают, так еще и другие дети могут пострадать, — прокомментировали происшествие люди. — Просто не нужно детей без присмотра оставлять.
Новосибирцам еще раз напомнили, что горка — место повышенной опасности. Известны, летальные исходы после падения с ледяной забавы.
В Новосибирской области мальчик упал с горки и попал в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU