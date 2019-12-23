2019-12-23T02:50:21+03:00
Происшествия

«Сгорел заживо»: водитель бензовоза погиб в страшном ДТП с мазутовозом

После столкновения дух машин начался пожар
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирец погиб в страшной аварии в Кемеровский области.Новосибирец погиб в страшной аварии в Кемеровский области.
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Жуткая авария случилась на 191 км участка федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Там столкнулись бензовоз из Новосибирской области и мазутовоз из Томской области. Удар был такой силой, что машины разбросала в разные стороны дороги, а топливо разлилось и вскоре вспыхнуло, поднялся столб черного дыма. Новосибирец на бензовозе не успел выскочить из кабины авто и сгорел заживо. Движение на участке дороге, где произошло страшное ДТП, перекрыли.

По предварительной причине, водитель мазутовоза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовзом из Новосибирской области.

Сообщается, что сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Виновнику аварии грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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