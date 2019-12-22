«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-22T16:09:38+03:00

Мужчина был на своей волне. Фото: скриншот из видео.

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Сегодня утром в новосибирском метрополитене неизвестный мужчина повеселил горожан. Он зашел в вагон и начал танцевать. Видео прислали наши читатели.

— Мы решили съездить в город за подарками. Сначала не заметили этого мужчину, заходя в вагон, но после обратили внимание, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец Никита Басалаев. — Это все было от станции метро Октябрьской до Ленина. Моя подруга прокомментировала, что завидует ему.

На кадрах видно, что мужчина довольно легко одет и в наушниках. Находясь на своей волне, он делал незамысловатые движения, смутно напоминающие танец. Реакция у пассажиров была разная: кто-то смеялся, некоторые снимали на камеру. Половина вагона не обращала внимания.

— Моя подруга решила пожать танцующему мужчине руку. Сначала он ее не заметил, но вскоре пожал руку в ответ, — говорит Никита.

Дальнейшая судьба танцующего мужчины неизвестна. Возможно, он остался в вагоне дальше развлекать народ или же вышел на следующей станции и пошел по своим делам.

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ИСТОЧНИК KP.RU