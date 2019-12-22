«Я завидую этому мужику»: танцующий в метро пенсионер в бандане развеселил подростков
Сегодня утром в новосибирском метрополитене неизвестный мужчина повеселил горожан. Он зашел в вагон и начал танцевать. Видео прислали наши читатели.
— Мы решили съездить в город за подарками. Сначала не заметили этого мужчину, заходя в вагон, но после обратили внимание, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск очевидец Никита Басалаев. — Это все было от станции метро Октябрьской до Ленина. Моя подруга прокомментировала, что завидует ему.
На кадрах видно, что мужчина довольно легко одет и в наушниках. Находясь на своей волне, он делал незамысловатые движения, смутно напоминающие танец. Реакция у пассажиров была разная: кто-то смеялся, некоторые снимали на камеру. Половина вагона не обращала внимания.
— Моя подруга решила пожать танцующему мужчине руку. Сначала он ее не заметил, но вскоре пожал руку в ответ, — говорит Никита.
Дальнейшая судьба танцующего мужчины неизвестна. Возможно, он остался в вагоне дальше развлекать народ или же вышел на следующей станции и пошел по своим делам.
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ИСТОЧНИК KP.RU