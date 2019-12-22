«Пашем, как проклятые за 30 тысяч!»: фельдшеры «Скорых» показали свои зарплатные квитки

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-22T14:40:17+03:00

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В Новосибирске 22 декабря возле театра «Глобус» почти 80 человек вышли на пикет с плакатами. Все они — работники «Скорой помощи», недовольные зарплатой. Протестующие заявили, что вынуждены работать на 1,5 ставках, чтобы денег хватало на жизнь. Врачи показывают квитки, где в среднем они зарабатывают за месяц около 30-34 тысяч рублей. Однако работа нон-стоп за эти деньги отражается и на здоровье самих медиков.

— Я уволилась по состоянию здоровья. Я не вывозила эту работу в одни руки. Работала на Ленинской подстанции «Скорой помощи», было очень трудно. В одного приходилось вывозить тяжелые вызовы, это и эмоционально, и физически невозможно. В результате такой нагрузки я заболела, мне пришлось делать операцию и уходить с работы, — рассказала КП-Новосибирск бывшая работница скорой помощи Наталья Шишкова.

Медики вышли на акцию протеста. Они требуют повышение зарплаты и помощников.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

На вопрос «Сколько часов вы работали в сутки?» Наталья рассмеялась. Говорит, что приходилось работать сутками, без перерыва на обед. К тому же без помощников. По правилам фельдшеру полагается еще один человек в напарники. Но из-за нехватки кадров большинство врачей работает в одиночку.

— Были времена, когда было все не так плохо. Приходил новый поток студентов. Есть помощник — и уже легче. Но из них оставались единицы на «Скорой». Проработав, ребята понимают, чтобы получить хорошую зарплату, нужно пахать, как проклятому на 2 ставки. Разворачиваются и уходят, — говорит Наталья.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов лично приехал на пикет, чтобы выслушать проблемы работников.

— Да, проблема с нехваткой кадров действительно есть. Мы об этом знаем. Но нужно понимать, что это вопрос не одного дня. Нужно подходить к этому вопросу конструктивно, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск региональный министр здравоохранения Константин Хальзов.

В среднем врач "Скорой" получает около 30 тысяч рублей.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В редакцию КП-Новосибирск попали расчетные листы с начислением заработной платы медикам. Мы пообщались с организатором пикета — Сергеем Комлевым, который объяснил цифры в зарплатных квитках.

— Ситуация происходит следующим образом: раньше у нас была ставка ниже, но были выше дополнительные баллы за качество услуг. Когда произошли внутренние изменения структуры, нам уменьшили баллы, но повысили оклад. И по факту никаких изменений не произошло. Зарплата как была, так и осталась. Кроме того, раньше нам оплачивали 100% ночных к окладу, а теперь стало 63%. Если бы оставили 100% доплату за ночные при увеличившемся окладе, то зарплата возросла бы. Но этого не случилось. К тому же, мы работаем в одни руки, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Комлев.

По окончанию пикета было принято решение создать рабочую группу с работниками скорой помощи и представителями министерства здравоохранения Новосибирской области. КП-Новосибирск будет следить за развитием ситуации.

Квиток с заработной платой. Фото: читатель.

ИСТОЧНИК KP.RU