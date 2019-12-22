2019-12-22T13:05:42+03:00
Общество

Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны

Врачи забрали пострадавшего в больницу
Анна ПАШАГИНА
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Скорая помощь стояла именно у сауны. Фото: "Инцидент Новосибирск"Скорая помощь стояла именно у сауны. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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В Октябрьском районе произошел несчастный случай. Ребенок во время игры спрыгнул с крыши и повредил ногу. ЧП произошло на улице Лазурной. Очевидцы сразу же позвонили в экстренную службу.

— Сегодня днем, в 15.12 в полицию поступил вызов, что ребенок получил травму ноги. На место происшествия сразу же выехала полиция и скорая медицинская помощь, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По словам очевидцев в этом здании находится множество организаций, но машина скорой помощи стояла именно у сауны.

Сейчас мальчика госпитализировали, а правоохранительные органы проводят проверку.

В социальный сетях новосибирцы в ужасе от случившегося:

— За детьми следить надо!

— Как ребенок мог залезть на крышу сауны?

— Может в снегу что-то было,решил спрыгнуть в снег, хоть бы обошлось

ИСТОЧНИК KP.RU

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