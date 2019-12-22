Доигрался: ребенок сломал ногу, спрыгнув с крыши сауны
В Октябрьском районе произошел несчастный случай. Ребенок во время игры спрыгнул с крыши и повредил ногу. ЧП произошло на улице Лазурной. Очевидцы сразу же позвонили в экстренную службу.
— Сегодня днем, в 15.12 в полицию поступил вызов, что ребенок получил травму ноги. На место происшествия сразу же выехала полиция и скорая медицинская помощь, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По словам очевидцев в этом здании находится множество организаций, но машина скорой помощи стояла именно у сауны.
Сейчас мальчика госпитализировали, а правоохранительные органы проводят проверку.
В социальный сетях новосибирцы в ужасе от случившегося:
— За детьми следить надо!
— Как ребенок мог залезть на крышу сауны?
— Может в снегу что-то было,решил спрыгнуть в снег, хоть бы обошлось
ИСТОЧНИК KP.RU