«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником
Смешную картину наблюдали пассажиры общественного транспорта несколько дней назад. Мужчина в один трусах ехал в автобусе. Из аксессуаров только веник. Фотография появилась в социальных сетях.
— Ехала с работы на 60-ом автобусе, сидит кадр, как ни в чем не бывало с веником в руках. Может, чей то муж не во время вернулся, — написала девушка в группе «Инцидент Новосибирск».
На снимке видно, что мужчина чувствует себя вполне комфортно. Он вытянул ноги на противоположное сидение и положил на них веник.
Сибиряки высказали свои идеи, почему мужчина решил пощеголять в таком виде перед новосибирцами:
— Вы что, Женю Лукашина не узнали?
— Видать парень любит в карты поиграть.
— Ирония судьбы не иначе!
ИСТОЧНИК KP.RU