«Это же Женя Лукашин!»: сибиряков рассмешил голый пассажир с веником

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-22T12:29:51+03:00

Мужчину не смущало ехать почти без одежды. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Мужчина ехал в автобусе, как ни в чем не бывало

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Смешную картину наблюдали пассажиры общественного транспорта несколько дней назад. Мужчина в один трусах ехал в автобусе. Из аксессуаров только веник. Фотография появилась в социальных сетях.

— Ехала с работы на 60-ом автобусе, сидит кадр, как ни в чем не бывало с веником в руках. Может, чей то муж не во время вернулся, — написала девушка в группе «Инцидент Новосибирск».

На снимке видно, что мужчина чувствует себя вполне комфортно. Он вытянул ноги на противоположное сидение и положил на них веник.

Сибиряки высказали свои идеи, почему мужчина решил пощеголять в таком виде перед новосибирцами:

— Вы что, Женю Лукашина не узнали?

— Видать парень любит в карты поиграть.

— Ирония судьбы не иначе!

ИСТОЧНИК KP.RU