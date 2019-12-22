«Решайте ваши проблемы сами»: водитель такси испортил вечер сибирякам

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-22T11:46:33+03:00

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Посещение оперного театра было испорчено для жителей Новосибирска таксистом. Женщина как ни в чем не бывало, вызвала машину через проверенную организацию. Когда автомобиль подъехал, сибирячка была в шоке от увиденного.

— Она была невероятно грязная. В салоне накурено, запах просто невероятный. Водитель сказал, что сейчас будем проветривать, — описывает ситуацию женщина в группе «revizor.nsk». — Я села на заднее сиденье и начала кашлять, так как я не переношу запах табака. Выйдя на улицу, моя дочь заметила огромное пятно на моей дубленке.

Водитель осмотрел заднее сидение и, оказалось, что оно все мокрое. Что там была за жидкость неизвестно. Итог один — на дубленке осталось большое черное пятно.

— Я написала претензию в этот же день. Уже чуть позже не смогла дозвониться ни на один номер этой компании, — говорит женщина. — Также менеджеры сказали, что мы «сами должны решать свои проблемы» или решать вопрос с самим водителем.

Сибиряки возмутились в комментариях поведением таксопарка:

— За испорченную вещь такси должно выплатить материальный ущерб!

— Надоели разбитые машины. Запах и грязь в салонах!

— Скорее всего, это чернила из принтера! Очень тяжело выводятся!

ИСТОЧНИК KP.RU