Садик, в который вложили 1,5 миллиона, так и не увидел детей
Стала известна причина, по который в Чановском районе до сих пор не открыли детский сад. Детей запрещает принимать в этом помещении пожарнадзор. Напомним, ранее журналисты КП-Новосибирск писали, что в Чановском районе в прошлом году был торжественно открыт детский сад. Детей дошкольного возраста в селе Белехта всего трое, но они посещают садик в другом поселке. Открытый новый детский сад так и не распахнул перед ними двери.
Корреспондент КП-Новосибирск дозвонился до главы Чановской администрации Виктра Ивановича Губера.
— Мы никакой садик в Чанах, а тем более в Белехте не открывали, — заявил мужчина.
Тем не менее, можно найти информцию, что на обустройство детского сада было потрачено 1,5 миллиона рублей. Но так как здание так и не открыло двери для детей, за год здесь все поросло бурьяном. Сейчас зимой здание занесло снегом. Видео пустующего детского сада появилось в социальных сетях.
— Сад не работает, а все аттракционы попросту ржавеют на улице уже довольно продолжительное время. Кто ответит за порчу имущества, в лучшем случае, это уже другой вопрос, — прокомментировал ситуацию общественник из Чанов Армен Аракелов.
В селе Белехта стоит детский сад без детей.
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На его обустройство было потрачено примерно 1,5 миллиона рублей. Но ребятишек, которые могли бы его посещать, в деревне попросту нет (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU