Уничтожили все: вандалы разрушили ледовый город для детей
Сибиряки сломали ледовый городок, который был построен для детей. Разрушение фигур произошло в Первомайском районе. Видео , на котором видна «жестокая расправа», появилось в социальных сетях.
— Вчера несколько человек провели весь день на детской площадке, что находится за магазином на Гастрономической 41, строили и заливали горку, делали снежные фигуры для деток, — пишут очевидцы в группе «Подслушано Первомайка».
В воскресенье фигуры хотели раскрасить, но не успели. Неизвестные разломали все, что могли. На кадрах видно, как вандалы лазят по новым фигурам, кидаются в них чем-то тяжелым.
— Дети говорят, что это те же ребята, которые фигурировали в деле про ограбления в лифтах в районе КСМ, — сообщает наш читатель.
В комментариях у сибиряков это вызвало возмущение:
— Вот не далекие, какие люди!
— Это же для детей строили! Как так можно было?
Вандалы сломали ледовый городок.
ИСТОЧНИК KP.RU