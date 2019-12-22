Уничтожили все: вандалы разрушили ледовый город для детей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-22T10:47:53+03:00

Неизвестные прыгали на фигуры, кидали в них чем-то тяжелым. Фото: читатели "КП"

Неизвестные действовали под покровом ночи, чтобы их было не видно

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Сибиряки сломали ледовый городок, который был построен для детей. Разрушение фигур произошло в Первомайском районе. Видео , на котором видна «жестокая расправа», появилось в социальных сетях.

— Вчера несколько человек провели весь день на детской площадке, что находится за магазином на Гастрономической 41, строили и заливали горку, делали снежные фигуры для деток, — пишут очевидцы в группе «Подслушано Первомайка».

В воскресенье фигуры хотели раскрасить, но не успели. Неизвестные разломали все, что могли. На кадрах видно, как вандалы лазят по новым фигурам, кидаются в них чем-то тяжелым.

— Дети говорят, что это те же ребята, которые фигурировали в деле про ограбления в лифтах в районе КСМ, — сообщает наш читатель.

В комментариях у сибиряков это вызвало возмущение:

— Вот не далекие, какие люди!

— Это же для детей строили! Как так можно было?

Вандалы сломали ледовый городок.

ИСТОЧНИК KP.RU