Дед Мороз-эксгибиционист пугает сибирячек, распахивая перед ними шубу
С детским героем сибирячка Светлана встретилась вчера. Вышла прогуляться с подругой теплым зимним вечером. Мужчина в костюме Деда Мороза появился перед ними совсем внезапно.
— Мы были где-то в районе улицы Плановой. Он вышел из-за киоска и распахнул свой костюм. Мы с подругой опешили и нас пробрало на смех, — рассказала Светлана корреспонденту КП-Новосибирск.
Женщина тут же достала телефон, чтобы сфотографировать незнакомца. «Дед Мороз» быстро запахнул костюм и убежал с места происшествия.
— Будьте внимательны! Пользуясь тем, что в Новосибирске сейчас 0 градусов, Деды Морозы активизируются не по-детски! — предупредила сибирячка своих подписчиков в социальных сетях.
Знакомые Светланы не смогли оставить без комментариев произошедшее:
— Чего сразу «эксгибиционист»?! Только вам и показал! По любви!
— Предновогодний модный показ!
— Дед Мороз дал вам знак, то год будет хорошим!
ИСТОЧНИК KP.RU