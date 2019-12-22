Дед Мороз-эксгибиционист пугает сибирячек, распахивая перед ними шубу

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-22T08:55:32+03:00

Костюм был всего лишь прикрытием. Фото: Евгения ГУСЕВА

Показав все, что хотел мужчина скрылся в темноте

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С детским героем сибирячка Светлана встретилась вчера. Вышла прогуляться с подругой теплым зимним вечером. Мужчина в костюме Деда Мороза появился перед ними совсем внезапно.

— Мы были где-то в районе улицы Плановой. Он вышел из-за киоска и распахнул свой костюм. Мы с подругой опешили и нас пробрало на смех, — рассказала Светлана корреспонденту КП-Новосибирск.

Женщина тут же достала телефон, чтобы сфотографировать незнакомца. «Дед Мороз» быстро запахнул костюм и убежал с места происшествия.

— Будьте внимательны! Пользуясь тем, что в Новосибирске сейчас 0 градусов, Деды Морозы активизируются не по-детски! — предупредила сибирячка своих подписчиков в социальных сетях.

Знакомые Светланы не смогли оставить без комментариев произошедшее:

— Чего сразу «эксгибиционист»?! Только вам и показал! По любви!

— Предновогодний модный показ!

— Дед Мороз дал вам знак, то год будет хорошим!

ИСТОЧНИК KP.RU