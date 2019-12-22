2019-12-22T06:34:46+03:00
Общество

«Прямо под колеса»: сибиряков возмутила детская горка около проезжей части

Ребятишки катаются на ней, не думая о последствиях
Анна ПАШАГИНА
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Ребенок смог затормозить только возле дороги. Фото:Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Ребенок смог затормозить только возле дороги. Фото:Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Детская горка возле автомобильной дороги вызвала возмущение среди новосибирцев. В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видны опасные катания.

— Вот такие зимние игры устроили для детей в преддверии Нового года. Вместо того, чтоб организовать вывоз снега, на углу дома образовалась вот такая горка, с которой дети скатываются прям под колеса автомобилей, проезжающих по улице Крылова, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что дети с легкостью взбираются на кучу снега, кладут ледянку под живот и стремительно летят вниз. Торможение произошло прямо перед дорогой, к счастью машин не было.

Сибиряки не понимают, куда смотрят родители этих ребят:

— За детьми смотреть надо просто. Иначе во всех авариях можно каждого обвинить.

— У детей горок нет, вот и катаются.

— Лучше бы детей воспитывали, чем это писать в социальные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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