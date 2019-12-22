«Прямо под колеса»: сибиряков возмутила детская горка около проезжей части
Детская горка возле автомобильной дороги вызвала возмущение среди новосибирцев. В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видны опасные катания.
— Вот такие зимние игры устроили для детей в преддверии Нового года. Вместо того, чтоб организовать вывоз снега, на углу дома образовалась вот такая горка, с которой дети скатываются прям под колеса автомобилей, проезжающих по улице Крылова, — пишут очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что дети с легкостью взбираются на кучу снега, кладут ледянку под живот и стремительно летят вниз. Торможение произошло прямо перед дорогой, к счастью машин не было.
Сибиряки не понимают, куда смотрят родители этих ребят:
— За детьми смотреть надо просто. Иначе во всех авариях можно каждого обвинить.
— У детей горок нет, вот и катаются.
— Лучше бы детей воспитывали, чем это писать в социальные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU