2019-12-22T07:26:12+03:00
Общество

«Они могут быть вместе»: в Новосибирске ищут сбежавших влюбленных подростков

О местонахождении сибиряков неизвестно с 19 декабря
Анна ПАШАГИНА
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Молодые люди ушли из дома одновременно. Фото: ПСО "Маяк".Молодые люди ушли из дома одновременно. Фото: ПСО "Маяк".
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поиске влюбленной пары. Ранее, «Комсомолка» писала про 15-летнюю Бурову Оксану Витальевну, которая пропала 19 декабря.

Вместе с ней пропал 17-летний Рудаков Артем Николаевич. Молодой человек ушел из дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, в Кировском районе в один день с Оксаной и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

— Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая, глаза голубые, — сообщается в ориентировке. — На момент исчезновения был одет в темно-серую вязаную шапку, куртку с капюшоном темно-болотного цвета, темно-синие брюки, черные кроссовки.

Поисковики отмечают, что Оксана и Артем находятся вместе.

Если вам сейчас известно, где могут находиться Оксана и Артем, либо вы видели эту пару, волонтеры просят сразу же сообщить им по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или позвонить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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