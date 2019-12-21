2019-12-21T20:12:11+03:00
Происшествия

Брызнули в лицо из баллончика: в Новосибирске напали на доставщика еды

Пострадавший парень написал заявление в полицию
Алена КУЛЕШОВА
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Вчера, 20 декабря, в Советском районе Новосибирска напали на 21-летнего парня.Вчера, 20 декабря, в Советском районе Новосибирска напали на 21-летнего парня.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Вчера, 20 декабря, в Советском районе Новосибирска напали на 21-летнего парня. По словам очевидцев, пострадавший был доставщиком еды: у него произошел конфликт автомобилистом, подрезавшим его на дороге.

— Курьера на машине два раза подрезали, а когда он вышел из машины, чтобы разобраться с водителем, который нарушил ПДД, тот достал перцовый баллончик и брызнул ему в лицо. А после этого еще украл кошелек и уехал, — передает слова очевидца событий паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Пострадавший парень еще 10 минут просил о помощи, но никто не обращал внимания. Позже ему все же вызвали скорую помощь, увезли в больницу.

Когда парень вышел из машины, чтобы разобраться с водителем, который нарушил ПДД, тот достал перцовый баллончик и брызнул ему в лицо. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Когда парень вышел из машины, чтобы разобраться с водителем, который нарушил ПДД, тот достал перцовый баллончик и брызнул ему в лицо. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что 21 декабря в полицию поступило заявление от новосибирца, утверждающего, что ему в лицо брызнули из перцового баллончика.

— Заявление от гражданина было зарегистрировано, по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Все обстоятельства и причины произошедшего уточняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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