Брызнули в лицо из баллончика: в Новосибирске напали на доставщика еды
Вчера, 20 декабря, в Советском районе Новосибирска напали на 21-летнего парня. По словам очевидцев, пострадавший был доставщиком еды: у него произошел конфликт автомобилистом, подрезавшим его на дороге.
— Курьера на машине два раза подрезали, а когда он вышел из машины, чтобы разобраться с водителем, который нарушил ПДД, тот достал перцовый баллончик и брызнул ему в лицо. А после этого еще украл кошелек и уехал, — передает слова очевидца событий паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Пострадавший парень еще 10 минут просил о помощи, но никто не обращал внимания. Позже ему все же вызвали скорую помощь, увезли в больницу.
Когда парень вышел из машины, чтобы разобраться с водителем, который нарушил ПДД, тот достал перцовый баллончик и брызнул ему в лицо. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что 21 декабря в полицию поступило заявление от новосибирца, утверждающего, что ему в лицо брызнули из перцового баллончика.
— Заявление от гражданина было зарегистрировано, по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Все обстоятельства и причины произошедшего уточняются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
ИСТОЧНИК KP.RU