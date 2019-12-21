2019-12-21T19:09:47+03:00
Общество

Особая примета — шапка с ушками: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка

О ее местонахождении ничего не известно с 19 декабря
Алена КУЛЕШОВА
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Девочка ушла из дома по улице Красный факел в Первомайском районе 19 декабря. Фото: ПСО "Маяк"Девочка ушла из дома по улице Красный факел в Первомайском районе 19 декабря. Фото: ПСО "Маяк"
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поиске пропавшей в Новосибирске 15-летней девочки. Бурова Оксана Витальевна ушла из дома по улице Красный факел в Первомайском районе 19 декабря. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, крашенные черные волосы, стрижка — каре длиной до плеч, карие глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения девочка была одета в розовую вязаную шапку с ушками, красный пуховик и темно-сине замшевые сапоги. С собой у пропавшей была черная сумка-рюкзак.

Поисковики также отмечают, что девочка ушла из дома без телефона — только с сим-картой, которая неактивированна. Поэтому все эти дни она не выходила на связь.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Оксана Бурова или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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