Полуголые Деды Морозы и Снегурочки пробежались по Новосибирску

СЕГОДНЯ 18:22 2019-12-21T18:22:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 декабря в Новосибирске прошел традиционный новогодний забег Морозов и Снегурочек. Полураздетые сибиряки, пробежали от котлована Юго-Западный до монумента на Бульваре Победы и обратно. Но на этом спортивные Морозы и Снегурочки не остановились: завершили свой забег они купанием в проруби!

Полураздетые сибиряки, пробежали от котлована Юго-Западный до монумента на Бульваре Победы и обратно. Фото: «Мультиклуб СПЕКТР — Прорубь на Горской»

— Сегодня провели отличный забег! Да и погода сегодня была на нашей стороне — было комфортно бегать! — пишут участники мероприятия в паблике Вконтакте «Мультиклуб СПЕКТР — Прорубь на Горской». — А после пробежки отлично провели время на проруби! Спасибо всем за гостеприимство!

Деды Морозы и Снегурочки бегут по Новосибирску уже в 10 раз. Фото: «Мультиклуб СПЕКТР — Прорубь на Горской»

Деды Морозы и Снегурочки бегут по Новосибирску уже в 10 раз. Кроме того, у «морозоустойчивых» сибиряков есть еще одна интересная традиция: во время таких марафонов они еще успевают раздавать детям конфеты из своих «сказочных» мешков.

ИСТОЧНИК KP.RU