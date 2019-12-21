«Брюки спущены до ботинок»: в селе под Новосибирском появился эксгибиционист

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-21T16:42:45+03:00

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Жители микрорайона Прибрежный в селе Верх-Тула под Новосибирском жалуются на появившегося в их краях эксгибициониста. Сейчас сибиряки ищут людей, пострадавших от его действий, чтобы написать заявление в полицию.

— Две девушки увидели этого мужчину рано утром 19 декабря, в проулке возле здания на улице Лазурная, 34. По их словам, брюки молодого человека были спущены до ботинок, — сообщается в паблике Вконтакте «Новости Верх-Тулы».- Второй раз местные жители заметили мужчину в том же месте, но уже вечером, около 17:00. Тогда девушки обратились в полицию, где они составили фоторобот эксгибициониста и написали на него заявление. Одна из них даже узнала в мужчине односельчанина.

Теперь жители Прибрежного ищут других людей, которые видели этого мужчину за непристойным занятием, в том числе и в других районах Верх-Тулы. Сибиряки еще раз напоминают своим соседям о необходимости быть бдительными и внимательно следить за своими детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU