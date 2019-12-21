Вынесло на «встречку»: на Димитровском мосту столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-21T14:25:53+03:00

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Вечером 21 декабря в Новосибирске произошла авария на Димитровском мосту. Как сообщают очевидцы, две столкнувшиеся иномарки сильно затруднили движение на данном участке дороги.

— ДТП случилось движении в сторону правого берега неподалеку от съезда на улицу Фабричная. По словам очевидцев, автомобиль «Toyota Corona» занесло на скользкой дороге и развернуло на встречную полосу, где он столкнулся с «Nissan Avenir». В аварии есть пострадавшие — на дороге рядом с машинами лежал человек, у еще одного мужчины, находившегося там же, была окровавлена голова, — сообщается в паблике «АСТ-54». — Из-за сильного удара у «Тойоты» оказалась серьезно повреждена правая сторона, разбито лобовое стекло, помята крыша и разботовано колесо. У «Ниссана» буквально уничтожена передняя часть, сработали подушки безопасности.

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Фото: "АСТ-54"

На месте происшествия работают врачи скорой помощи и сотрудники ДПС.

— В настоящее время, информация по данному ДТП уточняется, точных сведений о пострадавших пока нет. На данный момент транспортные средства уже убраны с дороги, движение проходит беспрепятственно, — сообщили КП-Новосибирск в ГИБДД по Новосибирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750953" frameborder="0"></iframe> На Димитровском мосту столкнулись две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU