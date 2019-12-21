«Ассенизатор, который смог»: тушить горящую «ГАЗель» приехала машина с отходами

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-21T11:45:19+03:00

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Под Новосибирском на Северном объезде загорелась «ГАЗель». Потушить загоревшуюся машину водитель, местные жители и другие автомобилисты пытались с помощью огнетушителей, однако, когда этот способ не подействовал, на помощь сибирякам пришли ассенизаторы.

— Вот так вот на Северном объезде «ГАЗель» загорелась. Тушили огнетушителями, вот они, лежат на земле, но толку от них оказалось мало, — сообщает автор видеоролика, на котором запечатлены происходящие события. — Ну, к счастью, к нам помощь поспешили ассенизаторы, которые «пожертвовали» содержимым своей цистерны, чтобы потушить пожар. А по-другому никак — такие вот дела!

Видео со столь нестандартным способом тушения загоревшегося автомобиля не оставило равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди отметили, что этот вариант — все же лучше, чем ничего:

— Ассенизатор, который смог.

— Это все же лучше, чем ничего.

— Ну, если «ГАЗель» была с грузом, то хоть его спасти смогли. Чего не скажешь о машине, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750941" frameborder="0"></iframe> Ассенизаторы приехали тушить загоревшуюся машину.

ИСТОЧНИК KP.RU