2019-12-21T11:45:19+03:00
Общество

«Ассенизатор, который смог»: тушить горящую «ГАЗель» приехала машина с отходами

Видеоролик с происходящим появился в соцсетях
Галина СИМОНОВА
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Ассенизаторы приехали тушить загоревшуюся машину. Фото: кадр из видеоАссенизаторы приехали тушить загоревшуюся машину. Фото: кадр из видео
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Под Новосибирском на Северном объезде загорелась «ГАЗель». Потушить загоревшуюся машину водитель, местные жители и другие автомобилисты пытались с помощью огнетушителей, однако, когда этот способ не подействовал, на помощь сибирякам пришли ассенизаторы.

— Вот так вот на Северном объезде «ГАЗель» загорелась. Тушили огнетушителями, вот они, лежат на земле, но толку от них оказалось мало, — сообщает автор видеоролика, на котором запечатлены происходящие события. — Ну, к счастью, к нам помощь поспешили ассенизаторы, которые «пожертвовали» содержимым своей цистерны, чтобы потушить пожар. А по-другому никак — такие вот дела!

Видео со столь нестандартным способом тушения загоревшегося автомобиля не оставило равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди отметили, что этот вариант — все же лучше, чем ничего:

— Ассенизатор, который смог.

— Это все же лучше, чем ничего.

— Ну, если «ГАЗель» была с грузом, то хоть его спасти смогли. Чего не скажешь о машине, — пишут люди.

Ассенизаторы приехали тушить загоревшуюся машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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