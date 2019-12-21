«Ассенизатор, который смог»: тушить горящую «ГАЗель» приехала машина с отходами
Под Новосибирском на Северном объезде загорелась «ГАЗель». Потушить загоревшуюся машину водитель, местные жители и другие автомобилисты пытались с помощью огнетушителей, однако, когда этот способ не подействовал, на помощь сибирякам пришли ассенизаторы.
— Вот так вот на Северном объезде «ГАЗель» загорелась. Тушили огнетушителями, вот они, лежат на земле, но толку от них оказалось мало, — сообщает автор видеоролика, на котором запечатлены происходящие события. — Ну, к счастью, к нам помощь поспешили ассенизаторы, которые «пожертвовали» содержимым своей цистерны, чтобы потушить пожар. А по-другому никак — такие вот дела!
Видео со столь нестандартным способом тушения загоревшегося автомобиля не оставило равнодушными пользователей соцсетей. В комментариях под постом многие люди отметили, что этот вариант — все же лучше, чем ничего:
— Ассенизатор, который смог.
— Это все же лучше, чем ничего.
— Ну, если «ГАЗель» была с грузом, то хоть его спасти смогли. Чего не скажешь о машине, — пишут люди.
Ассенизаторы приехали тушить загоревшуюся машину.
ИСТОЧНИК KP.RU